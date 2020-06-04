2020-06-04T16:58:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Рано расслабились: Роспотребнадзор жестко раскритиковал работу торговых центров в Калининграде

Сотрудники санитарного ведомства и регионального правительства побывали с инспекцией в одном из ТЦ города
Кирилл Алексеев
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Санитарная проверка в ТЦ выявила множество нарушений.Санитарная проверка в ТЦ выявила множество нарушений.Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
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После посещения с инспекцией торгового центра "Сити" на Московском проспекте в Калининграда главный санитарный врач региона Елена Бабура заявила:

- Такое ощущение, что все работают в обычном режиме, а не в режиме повышенной готовности, не в режиме обеспечения противоэпидемической безопасности!

И действительно, проверка, которую устроили в ТЦ Елена Бабура вместе с заместителем министра экономического развития, промышленности и торговли правительства региона Ириной Граковой выявила множество нарушений.

Санитарный контроль на входе в ТЦ отсутствует. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Санитарный контроль на входе в ТЦ отсутствует.Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Проблемы, как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, начались с порога торгового центра. На входе проверяющие не обнаружили, что никакого санитарного контроля нет, посетителей без масок никто не останавливает, хотя по действующим санитарным правилам, покупатель равно как и продавец должен находиться в магазине в маске и перчатках. К слову, продавцы "антикоронавирусными" нормами себя также не утруждают: некоторые спокойно работают без масок и даже на рабочем месте обедают.

- Измерение температуры работниками магазинов, преимущественно, не проводится, либо выполняется формально, - перечисляют нарушения в Роспотребнадзоре. - Уборка с применением дезинфекционных средств по вирусному режиму не проводится, к тому же отсутствует необходимый запас таких средств. Социальная дистанция между покупателями не соблюдается, контроль за этим со стороны сотрудников магазинов отсутствует.

Измерение температуры работниками магазинов, преимущественно, не проводится, либо выполняется формально. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Измерение температуры работниками магазинов, преимущественно, не проводится, либо выполняется формально.Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В итоге после инспекции представители правительства Калининградской области составили протоколы об административном правонарушении в отношении юридических лиц. А проверка теперь ждет другие торговые центры Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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