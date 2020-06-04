Когда в Калининградской области ждать нашествия туристов из «большой» России

Калининградцам еще не разрешили по выходным посещать приморские курорты, во всяком случае, парки и променады в Светлогорске и Зеленоградске закрыты, а к нам уже навострили лыжи сотни, а то и тысячи москвичей и жителей других регионов нашей необъятной страны. Во всяком случае, такой вывод моно сделать из сообщения агентства туристической информации RATA-news.

В сообщении сказано, что с 17 июня в "Храброво" полетят чартеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. А открытие чартерной программы, по данным агентства, связано с тем, что якобы с 15 июня в Калининградской области уже открываются объекты туриндустрии. "Власти сообщили, что в скором времени отменят и двухнедельный карантин для прибывающих в регион. У туристов будут проверять бронь отеля и справку об отсутствии коронавируса", - отмечает RATA-news .

Впрочем, в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, планы иногородних туристов несколько осадили.

- Да, конечно, мы видим, что даже по общероссийским цифрам пандемия коронавируса идет на спад - и по числу заболевших, и по числу умерших, - но мы прекрасной понимаем, что говорить о каких-то дальнейших послаблениях можно будет лишь при выполнении двух условий, - сказал представитель штаба, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - Во-первых, при соблюдении методических рекомендаций по введению послаблений, который разработал федеральный Роспотребнадзор. А там требования к туриндустрии достаточно суровые. Во-вторых, необходимо сохранение того уровня снижения заболеваемости коронавирусом (который есть сейчас). Если, не дай бог, появится какая-то новая крупная вспышка, число заболевших начнет неуклонно расти, то естественно ни о каком открытии туристического сезона не может идти речи. Это будет самоубийственно - ехать в отпуск в регион, который представляет собой очаг коронавируса.

Дмитрий Лысков посоветовал не строить долгосрочных прогнозов, а посмотреть как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

- Нужно подождать реакции Роспотребнадзора на инициативы отельеров и туроператоров. Отели - вещь хорошая, но пока не будут открыты другие элементыт системы гостеприимства, такие, как общепит или общественные пространства - променады, пляжи, парки, - не очень понимаю смысла ехать в регион, где кроме отелей ничего не будет работать. Где введен масочный режим и действуют серьезные ограничения, например, по выезду в приморские муниципалитеты на выходные.

В настоящее время все прибывающие в Калининградскую область обязаны проходить двухнедельный карантин. Если имеется местная прописка или недвижимость в регионе, самоизоляция проходит по месту жительства. В иных случаях - в обсерваторе.

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