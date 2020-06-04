Термометрия на пороге, рассадка «змейкой»: как выпускники школ сдадут ЕГЭ в Калининграде этим летом

В четверг журналисты смогли не только познакомиться с организацией проведения единого государственного экзамена (на примере ШИЛИ), но и на себе испытать – что такое зайти в пункт проведения ЕГЭ с учетом санитарных требований из-за коронавируса.

Вход в школу – в масках и с соблюдением дистанции (1,5-2 метра), обработка рук дезсредством, измерение температуры с фиксацией персональных данных в журнале, проход через рамки (на наличие мобильного телефона), проверка паспортов, далее – расходимся по аудиториям. В кабинетах рассаживаемся с учетом все той же социальной дистанции. Финальный инструктаж, печать заданий, начали! На каждом этапе за тобой наблюдает несколько пар глаз, а еще и видеокамеры. Вот уж точно, такое окончание школы не забудешь никогда…

Как выпускникам такая подготовка к сдаче ЕГЭ? Учащиеся ШИЛИ признались журналистам, что к экзаменам готовы, соблюдать дистанцию – несложно, вот только не могут привыкнуть носить маску, мол, не комфортно это.

После демонстрации особенностей пунктов приема ЕГЭ в этом году министр образования Калининградской области Светлана Трусенева прокомментировала не только правила аттестации выпускников, но и организацию летнего отдыха школьников, сроки открытия детских садов и даже заглянула в 1 сентября.

ОБ УЧАСТНИКАХ ЕГЭ-КАМПАНИИ

- В текущем году выпускники будут сдавать 12 экзаменов в форме ЕГЭ, - рассказала Светлана Трусенева. - Официально мы стартуем 29 и 30 июня. В эти дни будут проходить пробные экзамены без участия детей. Для того, чтобы апробировать все технические системы, средства связи, работу интернета. С 3 июля начнется экзаменационная кампания.

На территории региона будут работать 24 пункта проведения ЕГЭ, 13 из них – в Калининграде. 5 500 выпускников будут иметь возможность пройти испытания, это на тысячу больше, по сравнению с прошлым годом.

Министр рассказала, что среди желающих сдать ЕГЭ в этом году есть выпускники прошлых лет, кто уехал учиться в Германию и США. Когда началась пандемия из-за коронаврисуа, молодые люди получили официальные уведомления о том, что они должны покинуть эти страны. Калининградцы вернулись, заявились на сдачу ЕГЭ. Кто-то решил пересдать обязательные экзамены, кто-то подал заявление на сдачу профильных дисциплин.

Также среди тех, кто сдает ЕГЭ в этом году в Калининградской области, есть и выпускники московских школ, кто с родителями приехал в наш регион на самоизоляцию.

Министр отметила, что только после 9 июня будет известно, сколько 11-классников отказались сдавать ЕГЭ в этом году.

- Пока мы видим порядка 100 человек, отказавшихся от сдачи ЕГЭ в этом году, - рассказала глава ведомства. – Это позволяет им продолжить образование в учреждениях среднего профессионального образования или трудоустроиться.

Также пока неизвестно число выпускников школ, кто завершает обучение с аттестатами особого образца и золотой медалью.

Светлана Трусенева.Фото: Александр Подгорчук

О САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

- Если говорить об особенностях экзаменационной кампании этого года, то главное, конечно, - это организация экзаменов с учетом санитарно-эпидемиологических требований из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - отметила Светлана Трусенева. - Важно - соблюдение дистанции при входе в пункт, обработка рук, проверка температуры, рассадка детей в аудиториях – зигзагообразно с соблюдением дистанции.

В каждом пункте организовано три входа, чтобы развести потоки детей. На каждом входе установлены санитайзеры, проводится термометрия с фиксацией данных в журнале. Эту работу будут проводить медработники. Если у выпускника температура окажется повышенной, ему выдается справка, он покидает пункт проведения экзамена, и сможет сдать экзамен в установленный резервный день.

В дни проведения самых массовых экзаменов (например, русский язык) – один пункт может принять не более 170 обучающихся. Такое количество ребят позволит выполнить санитарные требования. В связи с этим созданы дополнительные аудитории, установлены: видеосистема, печать, сканирование, передача материалов в центр обработки материалов. Во всех пунктах будет проводиться подавление сигналов мобильной связи.

О ВЫПУСКНЫХ БАЛАХ

- Регион находится пока в первой группе (по уровню ограничений. – Ред.), которая не позволяет проведение никаких массовых мероприятий, - отметила министр. - 27 июля пройдет выпускной вечер в режиме онлайн для всех выпускников России. Решение о проведении выпускных вечеров очно возможно в августе, после сдачи ЕГЭ. При условии, что родители примут такое решение, а главное – нам позволит это сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка.

О ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- Один воспитатель детского сада с подтвержденным диагнозом находится дома на самоизоляции, - рассказала министр. - Есть случай заболевания учителя обществознания. Он госпитализирован, состояние его стабильное, к счастью, не тяжелое, обходится без аппарата ИВЛ. Данных об инфицированных коронавирусом среди выпускников нет.

- Сейчас 80% выпускников готовятся к сдаче экзаменов в очном режиме, - подчеркнула руководитель ведомства. - Для этого родители написали соответствующие заявления. Другие дети совместно с родителями выбрали другой способ подготовки к аттестации, для них консультации проходят дистанционно. Ребята к экзаменам готовы.

О ПОСТУПЛЕНИИ В 10-Е КЛАССЫ

- В текущем году девятиклассники ОГЭ не сдавали, ребята получат аттестаты до 15 июня по итогам оценок за девятый класс. Мы внесли изменения, касающиеся приема детей в 10-классы. Могу заверить, что все дети, кто имеет положительные оценки по итогам обучения за девятый класс, будут зачислены в универсальные 10-е классы. Те, кто намерен обучаться далее в профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов, будут сдавать вступительные испытания, но на усмотрение образовательного учреждения. Это может быть собеседование, эссе и другие формы.

Также в министерстве образования добавили, что всем девятиклассникам в ближайшие дни вернут учебники за девятый класс, а также – возможность работать на лицензированных платформах дистанционно.

Все процедуры, связанные с поступлением в профильные 10-е классы, запланированы на начало августа.

О ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

- Пока мы говорим, что они откроются с 1 июля, - подчеркнула Светлана Трусенева. - Но окончательное решение будет принято в конце июня. Сегодня огромное количество дистанционных лагерей (бесплатных) работают на базе центра развития одаренных детей, спортивных школ, экоцентра, общеобразовательных школ. Общее число вовлеченных детей в дистанционные пришкольные лагеря пока назвать трудно, идут первые дни апробации этой формы работы. Но система готова поработать этим летом с 10 000 школьниками.

О ДЕТСКИХ САДАХ

- К 1 июля мы запускаем все детские сады в режиме дежурных групп (наполняемость одной дежурной группы – 12 человек), - рассказала Светлана Трусенева. - Сегодня в этом режиме работают 140 детских садов, это 50% от общего числа дошкольных учреждений региона. Воспитатели, которые не работают в дежурных группах, получают заработную плату. Кто-то привлечен к ремонтным работах в детских садах, где-то между детскими садами идет обмен сотрудниками.

О 1 СЕНТЯБРЯ

- Если вдруг нам не разрешат начать новый учебный год очно, начнем его дистанционно, - отметила Светлана Трусенева. – До 15 июня мы сведем все данные по региональной системе образования, разработает рекомендации по организации дистанционных форм обучения, и сделаем все, чтобы школы были готовы и к карантинам, и к форс-мажорам, и к предоставлению здоровьесберегающих методик в обучении (когда, к примеру, дети какие-то дни могут находиться дома, в привычной обстановке и обучаться дистанционно).

- Конечно, и мне, и всем нам хочется, чтобы учебный процесс в школах был традиционным, хочется вернуться в прежний режим, - призналась министр.