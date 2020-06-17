Коронавирус в Калининграде, новости на 17 июня 2020 года: 37 новых случаев, одна смерть и скорая отмена обсервации

В Калининградской области за сутки подтверждено 37 новых случаев коронавируса, накануне их было 12. Всего в регионе зарегистрирован 2161 случай заболевания, сообщили «Комсомолке» в областном оперативном штабе.

14 новых случаев были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«23 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 21 из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма», - отметили в оперштабе.

К сожалению, от коронавируса умерла 43-летняя женщина. Сообщается, что она вела асоциальный образ жизни и имела серьезные заболевания печени. Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 35.

Под медицинским наблюдением в области остаются 4843 человека, в том числе 97 человек в условиях обсерватора.

Кстати, в ближайшее время обсервация будет отменена. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. Глава регионе написал в своем Instagram, что это случится 22-24 июня. Не нужна будет обсервация для тех прибывших, кто оплатил пребывание не менее двух ночей в отеле. Он также напомнил, что обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для жителеи региона, владельцев недвижимости в Калининградскои области и граждан, которые арендовали квартиру или дом в области.