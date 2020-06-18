2020-06-18T17:58:00+03:00
Общество

Владимиру Путину рассказали о хищениях при строительстве онкоцентра в Калининграде

Глава государства потребовал, чтобы уголовные дела «не затухли по дороге»
Виктор Сергеев
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Работы по строительству онкоцентра возобновились в начале июняРаботы по строительству онкоцентра возобновились в начале июняФото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Ситуация вокруг строительства онкологического центра в Калининграде обсуждалась в четверг, 18 июня, на встрече президента Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Росфинмониторинга рассказал о работе по мониторингу расходования бюджетных средств на нацпроекты и, в том числе, сообщил главе государства о компании, которая работала на строительстве онкоцентра, а также на части объектов в Крыму.

«Аналогичная ситуация. Тоже возбуждены уголовные дела с нашим участием, с нашим материалом», - сказал Чиханчин.

«Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», - потребовал Путин.

Как ранее писала «Комсомолка», контракт на строительство онкоцентра на 4,2 млрд рублей получила компания «АрТель» из подмосковного Реутова. Активная фаза работ на главной медицинской стройке началась в конце 2018 года. Спустя власти решили расторгнуть контракт с подрядчиком – поскольку стало очевидно, что образовавшееся отставание уже невозможно ликвидировать из-за нехватки рабочих и строительных материалов.

В феврале 2020 года стало известно, что в отношении руководителя «АрТели» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее уголовное дело было возбуждено на главу одной из структур «АрТели» - ООО «СМУ Артель».

В апреле этого года власти заключили контракт на строительство онкоцентра с новым подрядчиком – компанией «ПЭТРУСКо». Работы возобновились в начале июня. По новому техзаданию, срок сдачи объекта - май 2022 года, но подрядчик сделает все возможное для сокращения сроков по введению в эксплуатацию здания, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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