2020-06-03T16:42:45+03:00
Общество

Погода на июнь 2020 года в Калининграде: ждет ли нас второй холодный месяц подряд

«Комсомолка» собрала мнения синоптиков о том, каким будет начало лето в нашем городе
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Как говорят синоптики, среднемесячная температура воздуха в июне в Калининградской области будет чуть ниже нормы, но «с достаточным количеством осадков».Как говорят синоптики, среднемесячная температура воздуха в июне в Калининградской области будет чуть ниже нормы, но «с достаточным количеством осадков».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Минувший май стал для жителей Калининграда холодным душем в прямом смысле слова. Средняя температура месяца оказалась самой низкой за 21 год, а осадков, напротив, выпало в полтора раза больше нормы. После всего пережитого хочется с головой окунуться в жаркое лето, но синоптики, к сожалению, оптимизма не разделяют.

Главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева считает, что среднемесячная температура воздуха в июне в Калининградской области будет чуть ниже нормы, но «с достаточным количеством осадков». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд согласен с такой оценкой и тоже заявил, то в июне европейской части России температура прогнозируется в пределах климатической нормы.

Что это означает в цифрах? Норма среднемесячной температуры июня в Калининграде составляет всего +15,5 градуса. Последний раз приблизительно такое значение было зафиксировано в июне 2017 года. Если точнее, средняя температура тогда была даже немного выше (+16), но месяц все равно получился прохладным. По-настоящему жарких (+25..+26) выдалось всего четыре дня, а на протяжении 13 суток столбик термометра вообще выше +20 не поднимался! Если нынешние прогнозы о норме или «чуть ниже» сбудутся, то, получается, нас ждет такое же скромное начало лета, как три года назад.

Впрочем, есть основания надеяться, что расчеты метеорологов окажутся не совсем точными, и эта ошибка будет в нашу пользу. Например, май прошлого года тоже не дотянул (пусть и чуть-чуть) до своей нормы, а июнь потом оказался самым жарким в истории: средняя температура была +20,5, а максимальная – аж +34 градуса.

Ну, а пока нас точно ждет несколько пасмурных и дождливых дней – к Калининграду приближается аномальный циклон «Изольда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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