В Калининграде возобновили съемки художественных фильмов

Коронавирус из Калининграда еще окончательно не ушел, но жизнь в нашем городе, кажется, уже начинает налаживаться. По крайней мере, ее культурно-кинематографическая часть. После длительного перерыва возобновились съемки кинофильмов.

Так, готовят для показа на телеканале «Россия-1» готовят 4-серийную мелодраму «Входите! Закрыто!». Первый съемочный день состоялся 2 июня. Камеры и осветительную технику можно было видеть на улице Шевченко в районе ресторана «Тетка Фишер». Интересно, что пару лет назад практически на этом же месте снимали сцену ограбления банка для картины «Налет» с Владимиром Машковым. Видимо, данное заведение общепита расположено не только на бойком, но и в по-настоящему фактурном месте.

В проекте «Входите! Закрыто!» задействованы актеры: Ольга Ломаносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин, Андрей Мартынов и другие.

Режиссер-постановщик – Сергей Борчуков.

Как стало известно «Комсомолке», запланировано аж целых 10 смен с массовкой. Причем речь идет не о нескольких десятках, а о трех сотнях человек! Их сейчас усиленно набирают из числа простых калининградцев. И стоит заметить, наши земляки, видимо, так устали от самоизоляции и отсутствия развлечений, что с готовностью откликаются на предложение киношников.

Представьте: в кадре вокзал, кафе, банкет, свадьба, докеры в порту. Наконец, просто оживленные улицы города. И для всех этих сцен требуются актеры массовки.

Ищут разнообразные типажи - от скромного офисного бухгалтера до модной фифы с накаченными губами, от домохозяйки и учительницы до рокерши в коже и шипах. Может и вам найдется роль?

Съёмки планируют завершить 15 июля.

Съемочная соблюдает все нормы безопасности, учитывая опасность COVID-19.

Напомним, что когда мир накрыла пандемия коронавируса, под запретом оказались все массовые и культурные мероприятия. В Калининграде «автоматом» приостановили или вовсе отменили работу сразу над несколькими проектами.

В частности, продюсерская компания «Среда», основанная Александром Цекало, собиралась зайти к нам с криминальным детективом про маньяка. Это 8-серийный фильм-история, рассказанная от лица следователя, который ловит преступника. Ничего подобного у нас еще не снимали. Предстояла интересная работа, и организаторы даже начали набор актеров. Но коварный COVID перечеркнул все планы.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

«Входите! Закрыто!» – по такому принципу живет главный герой Инга после развода. Этого принципа она придерживается и в новых отношениях с Андреем. Должно пройти время, чтобы их искры превратились в пламя, из мимолётной симпатии в настоящее чувство. Дверь в сердце, которую Инга всегда держала полуоткрытой, открылась настежь навстречу новой любви…

СПРАВКА «КП»

В прошлом году в Калининградской области сняли 14 проектов – разных фильмов и сериалов. И лишь половина из них решением кинокомиссии получили рибейты (компенсации части затрат на производство).

В 2019 году на рибейты потратили более 50 млн рублей.

Кому достались рибейты-2019:

- «Дайвер» - про ныряльщиков за янтарем, убийства и полицию;

- «Андреевский флаг» - про армию и Военно-Морской флот России;

- «47» - про последние дни жизни и смерть Виктора Цоя;

- «Морские дьяволы» - про силовиков, спецназ и террористов;

- «По законам военного времени-4» - про День Победы в Восточной Пруссии;

- «Золотая дюна» - про то, как дети находят загадочный янтарный медальон;

- «Преступление-2» - про расследование убийства мужчины, тело которого выловили калининградские рыбаки.