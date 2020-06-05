«Калининградский Босх» скончался за океаном: история художника Сергея Тюканова

БОРОЛСЯ С ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В субботу, 23 мая в Монреале умер художник Сергей Тюканов, которого многие его коллеги называли «калининградским Босхом». Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» дочь художника Татьяна Миллер.

«Мой дорогой отец скончался в эту субботу, - написала она. - Благослови его Господь».

За несколько дней до этого, 18 мая, Сергей Тюканов отметил свое 65-летие, и последние годы боролся с тяжелой болезнью.

В Калининграде очень хорошо знают и помнят Тюканова, так как он в 1990 году стоял у истоков первой Биеннале станковой графики и был одним из ее организаторов. Проект этот получил широкий резонанс и вскоре стал известен далеко за пределами России.

Членом Союза художников СССР Тюканов также стал в Калининграде в 1987 году (в наш город он переехал по окончании художественно-графического факультета Хабаровского Государственного педагогического института). После этого отправился сначала в Санкт-Петербург, а потом перебрался в Канаду, где и жил до настоящего времени, не забывая при этом о нашем городе.

Сергей Тюканов за работой.Фото: Facebook

В СИСТЕМУ НЕ ВПИСЫВАЛСЯ

- После пединститута он получил специальность «учитель изобразительного искусства», а его жена Марина была врачом, - вспоминает художница Ольга Дмитриева. – Судя по всему, это именно она через здравотдел выяснила, что в Калининграде есть подходящая вакансия, и поехала. Ну, и муж вместе с ней, конечно.

Тюканов довольно быстро перезнакомился со всеми местными художниками.

- Впервые я, 16-летняя студентка, увидела его в мастерской Анаит Абрамян (автор мозаичных кругов на променаде Нижнего озера – Ред.), - продолжает Дмитриева. – Моя задача была - чай делать и слушать, о чем они разговаривают. Сергей часто ходил к Анаит, потому что она тоже графикой тогда занялась.

Сергей Тюканов. Катание на коньках.Фото: Facebook

Руководству местного отделения Союза художников Тюканов казался «странным».

- Сергей, конечно, не был сумасшедшим, но было видно, что в систему эту не вписывается, - смеется Дмитриева. – Полностью погруженный в искусство, он на фоне других выглядел очень наивным. Я обожала его рассказы о службе в армии - в какой-то дремучей глухомани в Сибири. Стенгазеты ему рисовать не доверяли - начальство он сильно раздражал, и в итоге постоянно то в наряде был, то на гауптвахте. Когда его впервые на гауптвахту отправили, он туда прибыл с зажатой в руке зубной щеткой. Ему говорят: «Ремень снимай, а зубную щетку выкинь!» А Серега отвечает: «А как же я буду зубы чистить?» Про него еще полгода там эту байку травили. Еще Сергей рассказывал, как на построении командир полка заставлял его делать шаг вперед из строя и орал: «Рядовой Тюканов – вы самый хреновый солдат Советской армии!»

ЗА ЖЕНОЙ, КАК ЗА СТЕНОЙ

Дмитриева считает, что из-за чудаковатости Сергея Тюканова ему и работу найти не удавалось.

- Его жена содержала, а он занимался творчеством, в выставках молодежных участвовал. Заказы-то давали только членам Союза художников, а он им не был.

Тюканов начал получать множество заказов, только когда уехал из страны. Причем, и тут его выручила жена.

- Марина бросила врачебную практику, обеспечила быт Сергея, выучила английский и вела всю его переписку, занималась документооборотом, за что муж был ей очень благодарен и буквально молился на нее. Под конец у него была уже такая обширная переписка с коллегами (они обменивались своими миниатюрами), что Марина вела график переписки, дабы никого не пропустить. Всем было понятно, что ему очень повезло с женщиной, потому что без нее он бы не состоялся.

Ольга Дмитриева демонстрирует одну из работ Тюканова.Фото: Иван МАРКОВ

ПРОБЛЕМА ЦЕНЗА

В Калининграде Тюканов стал зачинателем малой графики, однако никак не мог вступить в Союз художников. Виной всему был так называемый выставочный ценз. То есть, сначала нужно было участвовать в жизни местной организации, потом принять участие, минимум, в одной республиканской выставке и в одной всесоюзной.

- Чтобы этот ценз набрать, требовалось лет пять-шесть. Но у Сергея зарубежных выставок было до черта, а внутри страны его никуда не брали. В Москве вообще считали, что мы «в этой неметчине черт-те чем занимаемся». Для них Серега был очередным испорченным художником из Калининградской области. И его не приняли в Союз художников России.

Тогда Тюканов подал апелляцию в Союз художников СССР, где «узостью кругозора не страдали». И его приняли «автоматом» - еще и потому, что эти два союза враждовали между собой.

- В 1987 году это произошло, и он сразу стал уважаемым человеком, получил мастерскую в Доме художника, - добавляет Дмитриева.

Экслибрис Сергея Тюканова.Фото: Иван МАРКОВ

ПОМНИЛ СВОИХ УЧЕНИКОВ

С теплом о Тюканове отзывается и его ученик, художник Кафедрального собора Владимир Чиликин:

- В 1984-1985 году он был у меня преподавателем рисунка. Веселый и чуть полноватый, он всем своим видом располагал к общению, однако оставался при этом очень требовательным – каждый день мы должны были приносить ему новые и новые эскизы. Мне нравилась его кропотливая работа: офорты я рассматривал с увеличительным стеклом и даже пытался что-то повторить.

Чиликин вспомнил, как однажды Тюканову пришло приглашение поучаствовать в выставке в Чехословакии, и тот буквально «бегал по школе от радости». Также он открыл для своих учеников Дюрера, когда в Калининград привезли его выставку.

- Сергей с теплом относился к своим воспитанникам. Когда мы встретились в Художественной галерее в конце 90-х, я думал, что он меня и не узнает даже. Но он тут же вспомнил мое имя и сказал, что хранит папку с работами своих учеников, где много и моих рисунков.

МАСТЕР ГРАФИКИ

Перед отъездом Тюканова за границу Калининградская художественная галерея (теперь Музей изобразительных искусств – Ред.) приобрела почти сотню его рисунков, литографий и офортов. Также художник помог музею пополнить коллекцию зарубежных экслибрисов.

- Сергей Тюканов – значимый калининградский художник, мастер экслибриса и миниатюрной графики, - подтверждает директор музея Галина Заболотская.- Графика – это искусство интеллектуалов, требующее энциклопедических знаний, которыми он, безусловно, обладал.

Сергей Тюканов успел принять участие в сотнях международных выставок, а его работы хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, лондонского Королевского музея Виктории и Альберта, Художественного музея Бристоля, Музея экслибриса в Москве, Графического кабинета Английского общества граверов и десятках других частных и государственных коллекций.

В Калининграде планируется фестиваль книжной иллюстрации, где особое место будет уделено и иллюстрациям Тюканова.