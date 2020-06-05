2020-06-05T18:52:37+03:00
Коронавирус Covid-19

1700 заболевших, заразились министр и главврач кардиоцентра: главное о коронавирусе в Калининграде на пятницу 5 июня 2020

Мы собрали основные новости о пандемии коронавируса в Калининградской области
Кирилл Алексеев
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Всего в Калининградской области нарастающим итогом зарегистрировано 1700 заболевших.Всего в Калининградской области нарастающим итогом зарегистрировано 1700 заболевших.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 5 июня, первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в калининградском кабмине. Как сообщили в региональном оперативном штабе, COVID-19 выявили у министра по развитию инфраструктуры Елены Дятловой.

- Заболевание у Елены Ивановны протекает в легкой форме, она чувствует себя хорошо, - отметил представитель оперштаба, руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Ранее, как писала "Комсомолка", неважно себя почувствовал и ушел на самоизоляцию вице-премьер Илья Баринов. К счастью, коронавирус у него не подтвердился, чиновник переболел обычной ОРВИ. А вот главврачу Федерального центра высоких медицинских технологий (кардиоцентра) не повезло. По информации оперативного штаба, Юрий Шнейдер заразился коронавирусом. В результате всё медучреждение пришлось закрыть для посетителей.

- С четверга кардиоцентр закрыт на обсервацию, все пациенты, которые остались там, остались там. И врачи, которые были там, тоже остались там, как это было с клинической больницей. Проводится эпидемиологическое расследование, всех пациентов и сотрудников проверяют, - пояснили в оперативном штабе.

По словам Дмитрия Лыскова, главврач кардиоцентра регулярно участвовал в обходах, поэтому у него большой круг контактов как среди медиков, так и пациентов:

- Их всех проверяют на наличие коронавируса. Новых пациентов в учреждении не принимают.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией ( в четверг было 23). Всего нарастающим итогом зарегистрировано 1700 заболевших.

- Среди новых подтвержденных случаев COVID-19 у восьмерых болезнь протекает бессимптомно, заразились они, как правило, в кругу семьи или на работе, - сообщили подробности в оперштабе. - 27 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 23 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - тяжелая форма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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