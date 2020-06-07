2020-06-07T00:22:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 июня 2020: карантин смягчили, но пока не для всех

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 7 июня 2020 года
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Маски на улице теперь носить необязательно.Маски на улице теперь носить необязательно.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 7 июня 2020 года. В субботу региональное управление Роспотребнадзора выступило с рекомендациями по смягчению карантинных ограничений. Основанием стали следующие показатели. Во-первых, значение коэффициента распространенности коронавирусной инфекции Rt составляет в настоящее время меньше 1 (этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции). Во-вторых, в стационарах свободны более 65 процентов коек. В-третьих, показатель тестирования в области составляет 149,7 на 100 тысяч человек, что является довольно высокой отметкой. При таких тенденциях, считают санитарные врачи, в области могут возобновить работу кинотеатры, театры, парки культуры и отдыха, зоопарк, библиотеки и так далее.

В областном правительстве к рекомендациям Роспотребнадзора прислушались, и уже вечером в субботу появилось постановление, согласно которому с 7 июня возобновляют работу бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные секции, библиотеки (кроме читальных залов) и некоторые другие учреждения. Театры и кинотеатры решили пока не открывать. Под ограничениями остаются также заведения общепита.

Тем временем, в субботу в Калининградской области было зарегистрировано 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, у семерых калининградцев протекает без клинических проявлений, у 29 симптомы есть, причем у 20 человек диагностирована пневмония.

- Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 59 816 человек, из них выявлено 1736 случаев заражения (763 человека выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4456 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
В Калининградской области с 7 июня возобновляют работу спортзалы, библиотеки и сауны
В Калининградской области открываются пляжи и возобновляют работу гостиницы на побережье
Балтфлот рассказал о летнем обучении морских пехотинцев в Калининградской области
В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль
Погибла 73-летняя женщина: Стали известны подробности смертельного ДТП в Советске
Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат
В небе над Калининградом снова проведут три тренировки воздушной части парада Победы
Очевидцы: В Советске в ДТП погибла пассажирка такси
Телефонные мошенники выманили у калининградского пенсионера больше 400 тыс рублей
Открыть кинотеатры и зоопарк: В Калининграде Роспотребнадзор выступил за снятие карантинных ограничений
Ест из бутылочки, обнимая зайца: Калининградский зоопарк показал повзрослевшего муравьеда Мурашку
На Куршской косе в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист
Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
У большинства новых заболевших коронавирусом в Калининграде диагностирована пневмония
За сутки в Калининграде выявили 36 новых случаев коронавируса
Расписание движения автобусов Калининград – Советск изменится с 15 июня
Изъяли 300 литров: Житель Балтийска торговал алкоголем без лицензии
В Калининграде из горящей квартиры спасены три человека
На храме в поселке Добрино установили синие купола
В Полесском районе сгорел экскаватор
В Правдинском районе военнослужащий на УАЗе сбил насмерть 5-летнего мальчика
В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в канализационный колодец
Суд закрыл мини-отель в жилом доме в Пионерском
В Калининграде мошенники грозят бизнесу проверками от лица Роспотребнадзора
Пожилой итальянец пытался прорваться в Калининградскую область
На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение
В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям