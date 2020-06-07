Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 июня 2020: карантин смягчили, но пока не для всех

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 7 июня 2020 года. В субботу региональное управление Роспотребнадзора выступило с рекомендациями по смягчению карантинных ограничений. Основанием стали следующие показатели. Во-первых, значение коэффициента распространенности коронавирусной инфекции Rt составляет в настоящее время меньше 1 (этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции). Во-вторых, в стационарах свободны более 65 процентов коек. В-третьих, показатель тестирования в области составляет 149,7 на 100 тысяч человек, что является довольно высокой отметкой. При таких тенденциях, считают санитарные врачи, в области могут возобновить работу кинотеатры, театры, парки культуры и отдыха, зоопарк, библиотеки и так далее.

В областном правительстве к рекомендациям Роспотребнадзора прислушались, и уже вечером в субботу появилось постановление, согласно которому с 7 июня возобновляют работу бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные секции, библиотеки (кроме читальных залов) и некоторые другие учреждения. Театры и кинотеатры решили пока не открывать. Под ограничениями остаются также заведения общепита.

Тем временем, в субботу в Калининградской области было зарегистрировано 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, у семерых калининградцев протекает без клинических проявлений, у 29 симптомы есть, причем у 20 человек диагностирована пневмония.

- Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 59 816 человек, из них выявлено 1736 случаев заражения (763 человека выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4456 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора, - добавили в оперштабе.