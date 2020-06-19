Коронавирус в Калининграде, новости на 19 июня 2020 года: 32 новых случая, у двоих заболевших тяжелая форма пневмонии

В Калининградской области за сутки было выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 2227 случаев заболевания.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 11 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«21 заболевший выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжёлая форма», - добавили в оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на 19 июня на COVID-19 обследовано 75 231 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4 804 человека, в том числе 115 в условиях обсерватора.