2020-06-19T12:15:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 19 июня 2020 года: 32 новых случая, у двоих заболевших тяжелая форма пневмонии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 19 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 19 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 19 июня 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области за сутки было выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 2227 случаев заболевания.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 11 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«21 заболевший выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония, в том числе у двоих тяжёлая форма», - добавили в оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на 19 июня на COVID-19 обследовано 75 231 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4 804 человека, в том числе 115 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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