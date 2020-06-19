2020-06-19T16:20:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена обсервации, открытие летних кафе и музеев: Алиханов рассказал о новых послаблениях в Калининграде

Власти считают, что область готова ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений
Виктор Сергеев
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Власти считают, что область готова ко второму этапу снятия коронавирусных ограниченийВласти считают, что область готова ко второму этапу снятия коронавирусных ограниченийФото: Александр Подгорчук
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Региональные власти подготовили постановление о переходу ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Калининградской области. Они вступят в силу после того, как их утвердит федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

«Елена Бабура (глава Роспотребнадзора по Калининградской области. Ред) сегодня на оперштабе доложила о ситуации с распространением коронавируса, мы по критериям, которые установил Роспотребнадзор проходим ко второму этапу смягчений. Соответствующее обращение в адрес главного государственного врача России сделано, оно рассматривается. Надеюсь, мы получим согласование, постановление свое мы уже подготовили», - сказал Алиханов.

По его словам, власти готовы разрешить работу летних кафе, веранд, будет разрешена работа музеев. После открытия все они обязаны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор.

«Будет разрешена также работа спортивных секций на открытом воздухе, мы сейчас цифры определим, но, наверное, до 15 человек на групповых занятиях, в закрытых помещениях – не более 10 человек. Это и спорт, и досуговые мероприятия, и творческие студии - в таком режиме они смогут работать, - отметил Антон Алиханов. - Будет согласование Роспотребнадзора – подпишем постановление, введем в действие. Мы не видим смысл задерживать. Если сегодня согласуют, то завтра постановление вступит в силу».

Глава региона добавил, что работа спортивных секций начнется не ранее 25 июня, однако, если послабления приведут к повышению заболеваемости, то «дата будет сдвинута вправо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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