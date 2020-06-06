Какие ограничения снимут в Калининграде с 7 июня: правительство опубликовало новые правила
НА УЛИЦУ БЕЗ МАСКИ
С воскресенья 7 июня в Калининградской области снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба областного правительства, снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях.
Кроме того, возобновляют деятельность бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, сауны (кроме использования бассейнов и купелей), солярии, салоны для снижения веса и похудения, массажные салоны.
Отдельная тема – масочный режим. Его решено смягчить.
«Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях – необходимо носить маску», - отмечают в правительстве.
В полноценном режиме с 7 июня заработают торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа.
В ГОСТИНИЦЫ И НА МОРЕ МОЖНО
С понедельника 8 июня снимаются ограничительное мероприятие по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приема и размещения граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи.
«Все организации, возобновляющие свою работу, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям постановления правительства Калининградской области по соблюдению санитарно-гигиенических требований», - отметили в правительстве.
С текстом постановления правительства региона можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU