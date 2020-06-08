Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 июня 2020: три министра заразились за три дня

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 8 июня 2020 года. Опасная зараза проникла в калининградское правительство. В пятницу стало известно, что COVID-19 заразилась министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. А в воскресенье компанию ей составили сразу два министра. Утром оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил, что инфекция обнаружилась у главы минсельхоза Натальи Шевцовой, а поздно вечером появилась информация, что заболел министр строительства Сергей Черномаз.

В оперштабе подчеркнули, что заболевание у всех чиновников проходит в легкой форме (у Черномаза - бессимптомно), выявляется и проверяется весь круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. О закрытии регионального правительства на карантин пока ничего не сообщается.

Между тем в воскресенье в Калининградской области было выявлено 40 новых случаев COVID-19.

- Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у 14 болезнь протекает без клинических проявлений, а заразились они в семейных очагах или по месту работы, - отметили в оперштабе. - У 25 калининградцев симптомы имеются, в том числе у 11 человек диагностирована пневмония. У одного пациента болезнь проходит в тяжелой форме.

В штабе отметили, что среди новых заболевших - три ребенка, включая двоих новорожденных (они заразились не в родильном доме), а также 12 лиц пенсионного возраста.