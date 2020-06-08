Экс-полицейского, обвиняемого в деле о сварившемся заживо жителе Черняховска, выпустили из СИЗО

4 июня Калининградский областной суд изменил меру пресечения экс-полицейскому Николаю Плебуху, обвиняемому по резонансному делу о мучительной гибели 36-летнего жителя Черняховска Ивана Вшивкова.

Бывшего полицейского выпустили из СИЗО. Изначально, по решению районного суда, Плебух должен был оставаться под стражей, но после рассмотрения апелляционной жалобы адвоката обвиняемого, судья отправил бывшего полицейского под домашний арест до 27 июля.

- Полагаю, единственное, чем мог руководствоваться суд, принимая такое решение, — это затянутыми сроками, неэффективностью расследования. Ему не отменили, а изменили меру пресечения, - говорит адвокат потерпевших Владислав Филатьев.

Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года Ивана Вшивкова доставили в отдел полиции №2 в Калининграде на улице Киевской. В камере для административно-задержанных молодой человек получил страшные ожоги всего тела – 95 процентов. Человек фактически сварился заживо в застенках. По первоначальной официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем невероятным образом, будучи прикован наручниками к радиатору центрального отопления, сломал его и обварился. Поэтому дежурная смена, якобы ничего не видела, не слышала, не знала, умысла в причинении тяжких последствий не имела, мучительной смерти не желала. Но родные и друзья изначально не верили подобным утверждениям.

Затем возбудили дело о халатности в отношении стражей порядка, двух сотрудников отдела полиции уволили. 27 февраля 2020 года был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Следствие считает, что полицейский знал о повреждении системы отопления в камере, куда поместили задержанного, но продолжил содержать его там.

Мама Ивана Вшивкова все эти долгие восемь месяцев боролась за справедливость, добивалась, чтобы все виновные в гибели единственного сына, у которого сиротами остались двое детей, были наказаны по всей строгости закона. Она рассказала "Комсомолке" о том, как ведется следствие.

- Подходит к концу расследование по факту гибели моего сына в полицейском участке. И чем дольше шло следствие, тем больше у меня возникало вопросов к следователям, как по доказательствам, так и показаниям обвиняемых, - сказала Ольга Вшивкова. - И меньше оставалось надежды на справедливость.

- Почему?

- Ну, например, потому что нам отказали в проведении следственного эксперимента - этого важнейшего процессуального действия, - так как в ходе эксперимента может возникнуть опасность для здоровья участников. Ведь участника надо будет приковать к батарее, пустить кипяток, чтобы уровень воды в камере достиг 30 сантиметров от пола и наблюдать, чем в итоге все завершиться. К тому же радиатор и трубу в камере оперативно заменили, оригинальной системы нет, поэтому сами понимаете, эксперимент невозможен.

Ольга Вшивкова возмущается тем, что следствие, по ее мнению, строится полностью на показаниях полицейских:

- Им верят. А вот пострадал ли ребенок, потерявший любимого отца – большой вопрос! Долгое время следствие стояло на месте... Обратилась от безысходности к руководителю Следственного комитета России Бастрыкину.