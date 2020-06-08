Фейсбук разбушевался: калининградцы умоляют власти открыть зоопарк

После воскресного поста в Фейсбуке директора калининградского зоопарка Светланы Соколовой, о том, что наш главный зверинец, несмотря на снятие ограничений Роспотребнадзором из-за пандемии для большинства сфер жизнедеятельности, остается на замке на неопределенное время, в соцсетях разгорелась оживленная дискуссия. Калининградцы выступили на защиту и за открытие нашего зоопарка.

Приводим самые яркие комментарии, опубликованные под постом Светланы Соколовой.

Александр Москалев:

"Очень странное решение. Хотим в зоопарк!"

Анна Чурсина:

"Очень хочется снова в зоопарк и в Ботанический сад. Плотность народа на квадратный метр и контакты с поверхностями точно меньше, чем в торговых центрах. А воздуха свежего в разы больше!"

Юлия Будник:

"Даешь зоопарк! И не только детям!"

Виктория Осипенко:

"Меня тоже поражает эта нелепость. Может все потому, что у парков и зоопарка нет лобби?"

Дина Лях:

"Это так странно, что можно в баню и нельзя в зоопарк!"

Максим Ленский:

- Это очень странно, ведь тот же променад по плотности ничуть не ниже по посещаемости, а контроля там вообще нет. Надо бы уже открыть парки и зоопарк".

Анна Солдатенкова:

"С 7 июня даже масочный режим смягчается: маску на улице носить не нужно. Но мы и в маске готовы, лишь бы пустили в зоопарк и Ботанический".

Андрей Титов:

"В супермаркеты можно было на протяжении всей пандемии вообще толпами... Логики в этих решениях нет никакой".

Виктория Сапожникова:

"Наверное, про зоопарк просто не вспомнили. Иначе непонятно, чем открытый парк опаснее бани".

Наталья Орехова:

"Вчера на Верхнем озере даже в 9 вечера было столпотворение. Такого в зоопарке не бывает никогда. Действительно логика непонятна".

Андрей Виноградов:

"Забота о животных она такая... А если серьезно, то на фоне парикмахерских и т.д. ,по меньшей мере, странно".

Татьяна Медведева:

"На свежем воздухе люди получают витамин Д и поднимают иммунитет, нельзя же это допустить!"

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Почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет

Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова обратилась официально к главному государственному санитарному врачу региона и за поддержкой к свободной общественности на своей странице в Фейсбуке. "У нас открываются бани, сауны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, библиотеки, парикмахерские, торговые центры, гостиницы и без ограничений! Но не открываются парки и зоопарк! Елена Анатольевна Бабура, я очень прошу – разъясните, почему"? - написала Светлана Соколова (подробности).