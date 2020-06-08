2020-06-08T13:12:38+03:00
Общество

Ливни и самый жаркий день года: какая погода ждет Калининград на этой неделе

Лето в нашей области продолжает набирать обороты
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Если променады снова не закроют, на следующих выходных на море будет многолюдно.Если променады снова не закроют, на следующих выходных на море будет многолюдно.Фото: Александр КАТЕРУША
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На протяжение четырех дней подряд (с четверга по воскресенье) воздух в Калининграде прогревался до +20 и больше. Вчера термометры показали +23,7 градуса, и пока это самое высокое значение в 2020 году. Но уже скоро планка должна подняться еще выше.

По прогнозам Гидрометцентра России, после прохладной первой половины недели (+18..+19 градусов) все изменится во второй. В четверг в Калининград должна прийти настоящая жара – до +28 градусов! Интересно, что год назад практически в это же время был установлен абсолютный рекорд месяца: 12 июня синоптики зафиксировали в Калининграде +34 градусов.

Похоже, что у капризной калининградской погоды начинает появляться свой летний график. Праздничные выходные тоже не разочаруют, хотя температура будет плавно понижаться. В пятницу на улице будет +25..+26, в субботу +24, а в воскресенье +23 градуса.

Немного помешать долгожданному отдыху на природе могут дожди. Ливни ожидаются в ночь на субботу, но и в остальные выходные дни (и в пятницу, и в воскресенье) небольшие осадки тоже прогнозируются. Ветра при этом почти не будет – его скорость составит всего лишь от 1 до 8 метров в секунду. Давление сохранится немного пониженное, но стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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