Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 8 июня

В Калининградской области с воскресенья 7 июня сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. В полноценном режиме заработали торговые центры и магазины (даже те, которые не имеют отдельного входа). Разрешено проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях.

Также возобновляют деятельность солярии, салоны для снижения веса и похудения, массажные салоны. Бани, душевые и сауны тоже заработали в прежнем режиме. Тут одно ограничение – нельзя использовать бассейны и купели.

Теперь могут работать и библиотеки. Однако, читальные залы в них пока остаются закрытыми для посещения.

КАФЕ ЕЩЕ ЗАКРЫТЫ

В Калининграде остаются закрытыми рестораны, бары и кафе. Если они и работают, то только в режимах «на вынос» и «с собой». Плюс - обязательное использование масок, антисептиков и соблюдение социальной дистанции. Напомним, ранее калининградские рестораторы били тревогу и даже разделись, чтобы привлечь внимание к проблеме. Так они присоединились к акции #голыерестораны, которую запустили в Краснодаре. Фотографии с обнаженными сотрудниками у себя в Фейсбуке выложил руководитель Britannica Project, владелец сети ресторанов «Британника», «Пармезан», «Пепперончино» и других Максим Здрадовский.

– Доставка сейчас это лишь 15 процентов от нормальных выручек. Но она хоть как-то позволяет существовать. Рынок в Калининградской области просел на 80-85 процентов. Все серьезно, непросто, - говорил Максим.

Теперь маску на улице носить необязательно.Фото: Иван МАРКОВ

МАСКИ НУЖНЫ В АВТОБУСЕ

Масочный режим решено смягчить. Но это не значит, что про маски нужно совсем забыть. Выходя из дома, не забывайте маску!

- Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях – необходимо носить маску, - отмечают в правительстве.

Остальные случаи – это поездка в транспорте, поход в магазин, медучреждение, и вообще в любое закрытое общественное пространство.

В САНАТОРИЙ УЖЕ МОЖНО

С понедельника 8 июня возобновляется жизнь в гостиницах, отелях и санаториях.

- Снимаются ограничения и по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приема и размещения граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи, - отмечают в правительстве.

При этом все организации, возобновляющие свою работу, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям постановления правительства Калининградской области по соблюдению санитарно-гигиенических требований.

К счастью, открыли пляжи и променады.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

ОБСЕРВАЦИЯ РАБОТАЕТ

Остается обязательной и обсервация для прилетающих в Калининград из других регионов. К примеру, гости из Москвы обязаны 14 дней просидеть на карантине, и только потом им можно гулять по городу и ходить по магазинам. Власти даже пошли на увеличение расходов на доставку приезжих из аэропорта «Храброво» в обсерваторы. Пассажиров будут возить туда до 30 июня. При этом платную обсервацию (с 1 июня приезжие должны были платить за отдельное карантинное проживание 2 тысячи рублей в сутки) решили отменить.

ПАРКИ ПОКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Это странно, но Ботанический сад и парки в Калининграде до сих пор официально под запретом. Зоопарк тоже закрыт – навестить животных пока нельзя. Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова даже выступила с открытым обращением к главе Роспотребнадзора по Калининградской области Елене Бабуре. Мол, почему в библиотеку, торговый центр и солярий теперь можно, а в зоопарк нельзя.

Действительно, логика непонятна. Директор зоопарка подчеркнула, что все работники учреждения носят маски, регулярно моют руки, обрабатывают их антисептиком и проводят дезинфекцию помещений. Кроме того, большая часть объектов зоопарка находятся на открытом воздухе, на территории легко соблюдать необходимую социальную дистанцию и дышать свежим воздухом.

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