Тестирование на коронавирус в Калининграде: где пройти, сколько стоит

У жителей Калининградской области есть возможность платно проверить себя на наличие не только коронавирусной инфекции, но и антител к новой напасти. Если говорить просто – выяснить: болеешь ли ты коронаврисуом прямо сейчас либо уже бессимптомно переборол инфекцию, и уже выработался иммунитет. Частные лаборатории предлагают разные варианты диагностики. Объединяет всех одно – сдавать любые анализы, связанные с COVID-19, нужно даже без малейшего намека на ОРВИ. Насморк, ломота, чуть повышенная температура – никаких походов в лабораторию, оставаться дома, вызывать врача, выяснять причину нездоровья.

Если решились сдать анализ, не забудьте паспорт!

«МЕДЭКСПЕРТ»

Первое. Тест на COVID-19 методом ПЦР в мазках со слизистых оболочек носа и ротоглотки. Рекомендации по подготовке к тестированию: тест проводится только для пациентов без первичных признаков ОРВИ! За 24 часа до забора биоматериала исключить прием алкоголя. За 4 часа исключить прием рассасывающих антисептических таблеток, полоскание рта, а также закапывание в нос антисептических средств. За 1 час исключить прием пищи, питье, а также - курение. Предлагается два способа сдачи биоматериала на анализ.

1 способ. Вы сами приходите в лабораторию улицу Иванникова 8 (лабораторный корпус во дворе). Кабинет для сдачи анализа работает: Пн-Пт - 8:00 до 20:00; Сб - 8:00-19:30; Вс - 8:00-18:00.

Стоимость: анализ (тест) – 1 890 рублей, забор биоматериала - 250 рублей. Срок выполнения - до 48 часов.

2 способ. Для забора биоматериала на анализ к вам домой приезжает бригада. Стоимость: анализ (тест) – 1890 рублей, забор биоматериала (мазков из носа и ротоглотки) – 250 рублей. Также вы оплачиваете выезда бригады для забора биоматериала – 1000 рублей (обслуживание пациентов за пределами Большой Окружной дороги Калининграда: оплате подлежит пробег санитарного автомобиля в оба конца, за 1 км - 40 рублей). Срок выполнения – до 48 часов. Результаты исследования могут быть получены по электронной почте или в любой из клиник сети «Медэксперт» (по предъявлению паспорта).

ВАЖНО! При получении положительного или сомнительного результата – наличия в биоматериале РНК возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 – лаборатория «Медэксперт», в соответствии с требованием Роспотребнадзора в течение 2-х часов направляет биоматериал на повторное исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области». В этом случае срок исследования может увеличиться.

Второе. «Медэксперт» определяет антитела IgM, IgG к вирусу SARS-CoV-2 (заболевание COVID-19). Тест проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА) - это лабораторный метод для качественного и количественного определения специфических антител в сыворотке крови. У пациента на анализ берется кровь из вены.

Требования к подготовке к анализу: исключить из рациона алкоголь в течение 24 ч до исследования, не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, не курить в течение 30 минут до исследования. IgG-антитела к вирусу SARS-Cov-2 начинают появляться в крови в острой стадии инфекционного процесса, но максимальная их выработка происходит обычно через 10-14 дней после перенесенной инфекции. Выявление IgG-антител к COVID-19 свидетельствует, что человек выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией.

Стоимость исследования – 1000 рублей, забор биоматериала – 130 рублей. Если к вам выезжает бригада, то забор биоматериала стоит также – 1000 рублей, забор биоматериала – 250 рублей. Обслуживание пациентов за пределами Б.Окружной дороги Калининграда: оплате подлежит пробег санитарного автомобиля в оба конца, за 1 км - 40 рублей. Анализ будет готов через 3 рабочих дня, не считая дня забора.

Третье. Также компания предлагает экспресс-тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, IgG. Кровь пациента (можно из вены, можно из пальца) наносят на специальные тест-полоски. Индикаторы покажут степень воздействия COVID-19 на человека, когда он уже переболел и у него начал вырабатываться иммунитет. Также тесты покажут болеет ли человек коронавирусом, в том числе и в бессимптомной форме.

Требования к подготовке к анализу: исключить из рациона алкоголь в течение 24 ч до исследования, не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, не курить в течение 30 минут до исследования.

Стоимость: исследование – 1500 рублей, забор биоматериала – 130 руб. Выезд бригады для забора биоматериала – 1000 рублей, забор биоматериала – 250 рублей. Обслуживание пациентов за пределами Б.Окружной дороги Калининграда: оплате подлежит пробег санитарного автомобиля в оба конца, за 1 км - 40 рублей. Результат будет готов через 5 часов, для пациентов в Советске потребуется подождать - 1 рабочий день готовится результат.

Еще больше информации на сайте центра.

«АРСМЕДИКА» (лаборатория INVITRO)

Компания предлагает диагностику на наличие антител к коронавирусу.

Первое. Во всех медицинских офисах по городу и области выполняются лабораторное исследование (по сыворотке крови) для определения наличия специфических антител класса IgG к коронавирусу – возбудителю тяжелого острого респираторного синдрома-COVID-19. Этот анализ может понадобиться в целях уточняющей диагностики COVID-19, в дополнение к ПЦР тестам, для оценки предполагаемого иммунного статуса пациента. Специальной подготовки не требуется. Результат - в течение 4 рабочих дней.

Стоимость теста 950 рублей + взятие 145 рублей.

Второе. Помимо исследования на антитела класса G (IgG), в медцентрах компании доступно исследование на антитела класса М (IgM). Наличие специфических антител в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече. Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с продукции иммуноглобулинов M (IgM), которые появляются в крови примерно через 2-3 недели после контакта с вирусом в случае бессимптомного течения COVID-19 и исчезают примерно к 14-16 неделе. Наличие антител (IgM) само по себе не является подтверждением вирусоносительства в данныи момент, но результаты могут быть использованы для постановки диагноза.

Стоимость исследования от 950 рублей (+ взятие биоматериала).

Третье. Доступен комплекс исследовании , включающий анализ на антитела классов M и G, стоимость - от 1900 рублеи . В разных городах цена может отличаться – уточнить точную сумму можно на сайте компании. Срок исполнения – 5-6 рабочих дней . Исследование доступно для всех, у кого нет симптомов ОРВИ. Направление врача не требуется. Перед тестированием не есть 4 часа. При себе иметь паспорт. Специально записываться не нужно. Сдать кровь можно по живой очереди.

Еще больше информации на сайте клиники.

ЛАБОРАТОРИЯ «СИТИЛАБ»

Специалисты лаборатории предлагают разные способы анализов.

Первое. Определение наличие антител класса G (IGG) к COVID-19 методом ИФА (определяется иммунный ответ к коронавирусу).

Подготовка к исследованию: взятие биоматериала (кровь из вены) осуществляется натощак или не ранее, чем через 4 часа после приема пищи. При температуре 37,1° C и выше взятие биоматериала не проводится. На исследование нужно записываться. Время на прием каждого пациента - строго 15 минут. Убедительная просьба не опаздывать! В случае опоздания необходимо позвонить в контакт-центр и перенести запись. Результаты анализов придут на электронную почту. Вы также можете получить результаты, обратившись в любой из медицинских центров.

Стоимость: 900 рублей, взятие биоматериала – 350 рублей. Срок – 2 рабочих дня.

Второе. Определение наличия антител класса M (IGM) к COVID-19 методом ИФА (определяется наличие острой фазы коронавируса).

Подготовка к исследованию: кровь забирается из локтевой вены в количестве не менее 4 мл натощак или не ранее чем через 4 часа после приема пищи.

Стоимость - 900 рублей, взятие биоматериала - 350 рублей. Срок – 2 рабочих дня.

Третье. Исследование РНК коронавируса COVID-19, которое позволяет выявить наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Обследование могут пройти все желающие, не имеющие признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с людьми, инфицированными COVID-19. Тип биоматериала — мазок из ротоглотки. Для того, чтобы пройти исследование, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании и прийти в строго назначенное время.

Стоимость – 1600 рублей. Срок - 3 рабочих дня.

Еще больше информации – на сайте лаборатории.

КСТАТИ

Кого тестируют на коронавирус в Калининградской области за госсчет?

- лиц, вернувшихся из-за границы за последние две недели,

- лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом,

- лиц с установленным диагнозом - пневмония.