Леонид Рошаль о «деле врачей» в Калининграде: Обвинение – ошибка, следователей – уволить

Начало недели стало богатой на заявления о калининградском «деле врачей». 8 июня Калининградский областной суд начал процедуру отбора присяжных заседателей, которые вынесут вердикт – виновны или нет Елена Белая и Элина Сушкевич в гибели новорожденного в роддоме № 4 Калининграда в ноябре 2018 года.

Во-первых, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль снова поддержал калининградских медиков, заявив, что экспертиза, на которой строится обвинение в убийстве младенца, ошибочна.

"Врачей из Калининграда обвиняют в убийстве ребенка, основываясь и на данных о концентрации магния, железа и цинка в теле ребенка. Утверждаю, что это - ошибка, и следственные органы сработали не профессионально, - написал Рошаль в Твиттере. - Необходимо направить на новую экспертизу, а этих следователей – уволить".

Твит Леонида Рошаля.Фото: Сергей Богров

Напомним, на прошлой неделе калининградские врачи направили обращение к Леониду Рошалю с просьбой поддержать обвиняемых в убийстве младенца экс-руководителя роддлома № 4 Елену Белую и врач-неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич, назвав обвинение «абсурдным».

- По описанию (речь идет о выводах СК РФ. – Ред.) перед нами какие-то хладнокровные убийцы! – написали калининградские медики. - В СМИ это процесс получил название как «Дело врачей», что очень сильно перекликается с событиями советского прошлого. Как вы заметили в одном из своих комментариев, «такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильно лечении членов политбюро, еще не было».

Леонид Рошаль - первый, кто публично поддержал задержанную по ряду обвинений Елену Белую в ноябре 2018 года.

Во-вторых, последовала реакция адвокатов обвиняемых на ходатайство прокуратуры о проведении судебных заседаний в закрытом режиме.

- Самые большие опасения на данный момент у нас вызывает оставленное судом открытым ходатайство обвинения о проведении процесса в закрытом режиме, - заявил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов. - Мы, однако, не видим никаких оснований для того, чтобы его удовлетворять. Гласность разбирательства - это один базовых принципов судопроизводства и закрытие процесса - это исключение, которое не следует просто из-за врачебной тайны. К тому же все данные о пострадавшей, которые могли являться врачебной тайной, уже оглашены ею самой или в ходе открытых заседаний суда. От предстоящего суда мы ожидаем в первую очередь объективности и справедливости, по нашему мнению, открытость процесса - это один из залогов этого.

Высказался и адвокат Елены Белой – Тимур Маршани.

- Закрытый режим процесса будет означать, что никакие возникшие в ходе рассмотрения дела дополнительные доказательства или обстоятельства по существу не станут доступны общественности. Если прессе не разрешат находиться в зале заседания, то информация будет передаваться из суда не в полном объеме, а возможно, даже в искаженном виде. Такая вероятность есть, - отметил Маршани.

Отбор присяжных в Калининградском областном суде продолжится. Следующее заседание назначено на 2 июля 2020 года. Источники «Комсомолки» сообщают, что на вчерашнее заседание явилось недостаточное количество присяжных. Одна из причин – калининградцы не готовы много времени проводить в публичных местах из-за коронавируса.

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8 июня в Калининградском областном суде в закрытом режиме пройдет отбор присяжных заседателей, которые вынесут вердикт обвиняемым в убийстве новорожденного врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Выбрать требуется 8 присяжных, а также запасных. Перед началом процесса «Комсомолка» спросила у адвокатов сторон – что они ждут от суда присяжных (подробнее).