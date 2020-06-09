Слева берег, справа – нет: в Зеленоградске нужно срочно спасать побережье!

В этом году в западной части Зеленоградска появился пляж повышенной комфортности - прекрасная новость. Все мы любим Зеленоградск и рады, что теперь там есть хорошее место для отдыха: с шезлонгами и плетеными пляжными корзинами, какими пользовались в довоенном Кранце. Только вот если смотреть на море, то по правую руку, от кафе «Амбар» и дальше, прежнего широкого пляжа уже нет. Там очень сильно размыло берег. Власти Зеленоградска соглашаются: «Да, есть такое». Говорят, что знают о проблеме.

С заместителем главы администрации Зеленоградска Георгием Попшоем мы обсудили эту тему.

- Есть ли какие-то мысли и планы по восстановлению берега?

- Немецкие буны со временем вышли из строя. В той зоне буны заканчиваются. Если смотреть на море, то в левой стороне на протяжении двух километров в 2016 году забили буны. В правой части, к сожалению, их нет. Поэтому эта часть береговой зоны активно размывается последнее время. И такая тенденция, негативное воздействие, продолжается.

- Надо же что-то делать.

- Мы обращались к губернатору, в правительство области. Решение, насколько я знаю, принято. Но надо проектироваться, проходить экологическую экспертизу и предусмотреть средства в областном бюджете, чтобы эти мероприятия реализовать. Но для этого потребуется достаточно много времени. Потому что одна только экологическая экспертиза – в лучшем случае 1,5 года. Это в лучшем случае! Если начать сегодня.

- Боюсь, пока будут проектировать, берег совсем смоет. Это серьезная проблема!

- Это не наши полномочия, не наша зона ответственности. Мы не можем в этой зоне производить работы. В 2016 году было решение по линии ЧС. Формировалась ситуация, которая могла представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому там обошлись без проектов, экспертиз и прочего и быстренько забили буны на двух километрах. И это сработало – если посмотреть, в западной части пляж увеличился и стал больше, чем в Янтарном. Это работоспособно и ни один скептик не может сказать, что это не работает. Поэтому мы и обращаемся в правительство. Это их полномочия, они об этом знают и тоже обеспокоены ситуацией. Эти работы нужно производить чем быстрее, тем лучше. И это мягко говоря.

- Какой участок вы считаете проблемным? От «Амбара» до КПП Куршской косы?

- Не до КПП, ближе. По-хорошему буны надо забивать на протяжение 1000 метров. То есть нужно забить 20 бун, через каждые 50 метров. Слева по побережью, в зоне, где буны были забиты, они свое уже отработали. Можно наблюдать, что больше 60 процентов буны этой – под песком. Ее нужно продолжать, чтобы она была эффективна. Пляж можно увеличивать и дальше.

- Ну, вот видите! Значит, такие волнорезы работают. Нужно продолжать практику.

- Конечно. Мы неоднократно ездили в Германию, где перенимали опыт. Немцы так и поступают. Они ставят один ряд, намывается песок, и они продолжают ставить дальше. И эту работу тоже надо производить…

- А наращивание бун под левую часть берега еще планируется?

- Муниципалитетом – нет. Возвращаюсь к теме полномочий – мы не можем планировать, не можем осуществить. Кромка воды – зона ответственности Российской Федерации.

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