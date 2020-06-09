Поздравь любимого доктора!

Уважаемые читатели! В этом году День медицинского работника будет отмечаться 21 июня. Сегодня мы должны сказать особое спасибо всем тем, кто спасает человеческие жизни в условиях пандемии коронавируса. Работникам «скорых» и лабораторий, «красных зон» и приемных покоев, детских и взрослых поликлиник, инфекционистам и реаниматологам, пульмонологам и онкологам, кардиологам и неврологам, терапевтам и хирургам, постовым, палатным медсестрам и санитаркам.

Специально к этому дню «Комсомолка» в Калининграде» собирает поздравления в адрес медицинских работников. Вы можете написать несколько теплых слов любимому врачу, фельдшеру, медсестре, заполнив специальную форму на нашем сайте. Или - выслав поздравления с фотографиями на электронную почту gazeta@kp-kaliningrad.ru

Поздравления принимаются до 14:00 18 июня 2020 года.

Накануне праздника большая публикация с поздравлениями появится на сайте kp.ru и в номере газеты «Комсомольская правда» - Калининград» за 20 июня.

Все вместе – скажем медикам спасибо!