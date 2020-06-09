2020-06-09T16:05:19+03:00
Общество

Поздравь любимого доктора!

«Комсомолка» в Калининграде собирает поздравления ко Дню медицинского работника
Сергей Богров
Поделиться:
Поздравь любимого врача!Поздравь любимого врача!Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Уважаемые читатели! В этом году День медицинского работника будет отмечаться 21 июня. Сегодня мы должны сказать особое спасибо всем тем, кто спасает человеческие жизни в условиях пандемии коронавируса. Работникам «скорых» и лабораторий, «красных зон» и приемных покоев, детских и взрослых поликлиник, инфекционистам и реаниматологам, пульмонологам и онкологам, кардиологам и неврологам, терапевтам и хирургам, постовым, палатным медсестрам и санитаркам.

Специально к этому дню «Комсомолка» в Калининграде» собирает поздравления в адрес медицинских работников. Вы можете написать несколько теплых слов любимому врачу, фельдшеру, медсестре, заполнив специальную форму на нашем сайте. Или - выслав поздравления с фотографиями на электронную почту gazeta@kp-kaliningrad.ru

Поздравления принимаются до 14:00 18 июня 2020 года.

Накануне праздника большая публикация с поздравлениями появится на сайте kp.ru и в номере газеты «Комсомольская правда» - Калининград» за 20 июня.

Все вместе – скажем медикам спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
В Калининграде составили почти тысячу протоколов на нарушителей карантина
В Калининграде от коронавируса умер хирург Детской областной больницы
Житель Гусева получил 3,5 года колонии за 12 мошенничеств
По два часа на помывку: В Калининграде открылись муниципальные бани
Телефонные мошенники похитили у троих калининградцев почти 500 тыс рублей
В Калининграде возобновилось строительство онкоцентра
В Калининградской области заработали два новых ФАПа
В Калининграде полицейский получил взятку от иностранца
«МегаФон» обеспечивает безопасность калининградских лесов
В Калининграде появится улица Яновского
В Калининграде продлили закрытие движения по ул. Маточкина
Монтаж колеса обозрения в Зеленоградске планируют завершить к ноябрю
Завод «Автотор» с середины июня приостановит производство BMW в Калининграде
По факту смертельного ДТП в Советске завели уголовное дело
На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса
Под Калининградом в море камнем придавило дайвера
Власти передумали открывать в Калининграде бассейны
Калининградец сломал руку бывшей жене, решившей продать дом после развода
В Ботаническом саду Калининграда поселилась семья цапель
Жительницу Балтийска оштрафовали на 18 тысяч за ложный донос