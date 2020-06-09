Как с 7 июня в Калининграде работают спортивные залы и фитнес-центры

С 7 июня, по решению правительства Калининградской области, спортивные залы могут возвращаться к работе. Правда, пока разрешены только индивидуальные тренировки. «Комсомолка» поинтересовалась, как крупные «игроки» спортивного мира справляются с такими решениями властей?

"АЛЬБАТРОС"

- Наконец закончилась приостановка спортивной деятельности в Калининграде! – сообщили радостную новость своим клиентам в «Альбатросе». - Наши фитнес-клубы открыты, время работы обычное, ежедневно, с 6 до 24. Для посещения доступны тренажерные и кардиозалы. Бассейны временно закрыты, но мы уже начали их подготовку к открытию.

Обращаем ваше внимание, что согласно постановлению губернатора Калининградской области №365 от 6 июня, групповые занятия пока не проводятся, но вы можете проводить индивидуальные тренировки в наших клубах самостоятельно или с персональным тренером.

Наши клубы переоборудованы в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Просим вас приносить индивидуальное полотенце для посещения тренажерных залов.

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

- Посещение фитнес-клуба осуществляется по предварительной записи, - сообщается на официальном сайте клуба. - Это связано с ограничением по количеству единовременного количества посетителей. Прием звонков и запись уже начались. Действующие абонементы будут продлены на срок закрытия фитнес-клуба

В фитнес-клубе отмечают, что соблюдены следующие санитарные требования: ежедневная проверка температуры персонала, на двух этажах клуба установлены дозаторы с антисептическим средством, в залах имеется специальная напольная разметка, расстояние между тренажерами составляет не менее 1,5 метра, каждые два часа проходит проветривание помещений и тщательная уборка с дезинфекторами, также обрабатываются тренажеры и все контактные поверхности, персонал клуба носит защитные маски.

ДВОРЕЦ СПОРТА "ЯНТАРНЫЙ"

- Предварительно, до 15 июня мы все еще закрыты, - говорится на сайте спорткомплекса.

ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ"

- С 8 июня открыт тренажерный зал, - прокомментировал директор комплекса Владислав Матвеев. – Работаем согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Бассейн закрыт.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ("БАССЕЙН ДКБФ")

- Сегодня, во вторник, у нас пробный день работы тренажерного зала, - рассказала начальник комплекса Елена Туманова. – Тренировки проводятся только в тренажерном зале, только по предварительной записи. Соблюдаем все предписания Роспотребнадзора. Бассейн закрыт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти Калининграда передумали открывать бассейны

Правительство Калининградской области внесло изменения в постановление за 6 июня 2020 года, чтение которого многих привело в восторг. Наконец-то можно позаниматься фитнесом в спортзале, проплыть брасом по любимой дорожке бассейна! Увы, это чувство радости стоит отложить до лучших, с точки зрения эпидемиологов, времен.

В упомянутое постановление региональные власти внесли изменения. в частности, они касаются режима работы именно бассейнов. Принято решение площадки для плавания пока оставить закрытыми.

Что касается тренировок для детей и взрослых – тут все без изменений. Единственное, что хочется напомнить, что пока разрешены только индивидуальные тренировки с ограничениями по рекомендациям Роспотребнадзора.

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