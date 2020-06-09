«Когда были совсем молодыми, вместе работали на «скорой»: калининградцы простились с врачом-реаниматологом Александром Дедовцом

Калининградские медики нуждаются в нашей помощи. Они работают на износ и гибнут на работе. Увы, в скорбном списке появилась еще одна фамилия.

- Вновь медицинское сообщество постигла невосполнимая утрата. 3 июня скоропостижно из жизни ушел наш коллега, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Николаевич Дедовец. Он долгие годы работал врачом анестезиологом-реаниматологом в многопрофильной больнице Калининграда, сейчас ЦГКБ, а в последние несколько лет начмедом Багратионовской ЦРБ. Высокая работоспособность, отличное владение своей специальностью, организаторские способности Врача снискали заслуженное уважение у коллег и пациентов. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Александру было всего 54 года, - рассказывает врач Владимир Благовещенский.

Он хорошо знал Александра Дедовца, вместе работали в ЦГКБ.

Доктор умер скоропостижно, в больнице сразу забеспокоились, почему Александр Николаевич не вышел на работу. Когда пришли к нему домой, было уже поздно…

В минздраве Калининградской области официально заявили, что причина смерти - не новая коронавирусная инфекция.

- На этот раз нет, но от этого не легче, - написала на странице в Фейсбуке пресс-секретарь ведомства Ольга Воронина.

Десятки коллег и пациентов выразили искреннее соболезнования по поводу безвременной кончины Александра Дедовца, в этих словах слезы и боль утраты.

Калининградка Людмила Огуречникова справедливо отмечает, что нагрузка на врачей колоссальная:

- Так, что вирус убивает, если не напрямую, так косвенно, отнимая силы и здоровье. Светлая память…

Бывшая коллега доктор Лиана Лиева с трудом сдерживает эмоции:

- Саша! Сожаления о твоем уходе! Много лет совместной работы в экстренной медицине, где человек такой, какой он есть. Потому что не до масок и церемоний, все хорошо знают друг друга. Так вот. Ты был высокий профессионал. Работоспособный, милосердный, отличный коллега. Всегда позитивный! Царство небесное.

Врач Ирина Аникеева вспоминает о погибшем докторе, как о хорошем человеке и отличном специалисте:

- Жаль очень, мы на «Скорой помощи» вместе работали, были совсем молодыми...