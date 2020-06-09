2020-06-09T17:57:46+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали про новый режим работы светофоров на Горького, который привел к мощным пробкам

Светофоры перенастроили по совету ГИБДД
Александр КАТЕРУША
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Увы, сегодня это обычная картина для улицы Горького.Увы, сегодня это обычная картина для улицы Горького.Фото: предоставлено очевидцем
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Вот уже несколько дней улица Горького в Калининграде стоит в пробке из-за того, что там перенастроили светофоры. В частности, изменения коснулись светофоров на перекрестке с улицами Сибирякова и Озерной.

- Раньше была отсечка на двух светофорах, на перекрестках с Озерной и Сибирякова, потоки разделялись. То есть для тех, кто поворачивал с Горького, некоторое время горел зеленый. Сейчас же отсечек нет, люди не могут повернуть ни на Озерную, ни на Сибирякова, - жалуются автомобилисты.

По утрам и вечерам серьезные заторы наблюдаются и на соседних с Горького улицах. Такого не было даже да карантина!

Как рассказали «Комсомолке» в администрации Калининграда, режим светофоров поменяли для удобства пешеходов.

- Если пешеходы переходят улицу Горького, а автомобили выезжают с улицы Сибирякова, у них одинаково раньше загорался зеленый сигнал светофора. То есть зеленый для пешеходов и зеленый для машин. И они на этом пешеходном переходе сталкивались. Машины вынуждены были пропускать пешеходов. Дабы исключить этот конфликт, мы сделали так: всем машинам – стоять, пешеходы – идите, - прокомментировал Александр Химич, начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации Калининграда.

В мэрии города отметили, что режим работы светофоров поменяли по рекомендации регионального Управления ГИБДД.

В ближайшие дни за дорожной обстановкой власти обещают понаблюдать. Вероятно, спустя какое-то время наблюдений примут решение: оставлять новую схему или возвращаться к старой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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