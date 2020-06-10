2020-06-10T01:35:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 июня 2020: вспышка на заводе «Факел»

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 10 июня 2020 года
Кирилл Алексеев
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Число выявленных случаев приближается к 2000.Число выявленных случаев приближается к 2000.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 10 июня 2020 года. Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен на предприятии Роскосмоса "Факел". Как сообщили в региональном оперативном штабе, на предприятии выявлено 29 случаев заражения, в том числе 8 активно.

- С целью локализации очага инфекции на заводе организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Хозяйствующему субъекту вынесено предписание о дезинфекции производственных помещений. Контактные с заболевшими отстранены от работы, обследуются на коронавирусную инфекцию в установленном порядке, - отметили в оперштабе.

Во вторник увеличилось число летальных случаев от COVID-19. Утром в оперштабе сообщили, что скончались 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. У обоих коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно- сосудистой и дыхательной систем. А после обеда стало известно, что о коронавируса умер детский хирург Мелик Ростомян. Последние годы доктор, выпускник Ереванского медицинского института, трудился в Детской областной больнице, где заведовал хирургическим отделением. Таким образом, коронавирусная инфекция унесла жизни уже четырех медработников в Калининградской области.

Всего за последние сутки в области подтверждено 45 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев у 17 человек болезнь протекает бессимптомно. 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного пациента болезнь протекает в тяжелой форме. - Среди заболевших - два ребенка, посещавших детские сады. Дети заразились в семье, заболевание у них протекает в форме ОРВИ, - отметили в оперативном штабе, добавив, что детские группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, они будут обследованы в установленном порядке.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Калининградской области приближается к 2 тысячам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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