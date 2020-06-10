Стало известно, когда в Калининградской области откроются летние кафе

В интервью РИА "Новости" министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с 15 июня в регион смогут приезжать туристы из "большой" России. С этой же даты стоит ожидать открытия летних кафе. Однако все это произойдет лишь в том случае, если в регионе не случится новой вспышки коронавирусной инфекции.

- Мы рассчитываем, что примерно с 15 июня, если все останется с точки зрения динамики заболеваемости, как сейчас, требования Роспотребнадзора позволят нам открыться не только для калининградев, но и для жителей других регионов России, - сказал Андрей Ермак.

Вероятно, для туристов будет отменен 14-дневный карантин. Приезжающему необходимо будет предоставить в "Храброво" бронь отеля, в который он намерен заселиться.

- Для туристов могут быть определенные требования - оплаченная бронь в гостинице, например. Сейчас рассматривается вопрос, должны ли они предоставлять справку об отсутствии заболевания или справку о наличии антител, - добавил Ермак.

Андрей Ермак.Фото: Александр Подгорчук

Примерно также с 15 июня, как отметил министр, в Калининградской области начнут работать летние кафе, но только те, которые "позволяют выполнять все требования Роспотребнадзора в части соблюдения дистанции".

Полноценная работа гостиниц, отелей и предприятий общественного питания начнется, по предположению министра, со второй половины июля.

Напомним, с 7 июня в Калининградской области открылись пляжи и променады, а с 8 июня гостиницы, отели, санатории и пансионаты, расположенные на морском побережье, возобновили бронирование номеров.

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Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 8 июня

В Калининградской области с воскресенья 7 июня сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. В полноценном режиме заработали торговые центры и магазины (даже те, которые не имеют отдельного входа). Разрешено проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (подробности).