Открытие школьных лагерей в Калининградской области в 2020 году: когда начнут работать и как попасть

В минувший вторник в горсовете Калининграда на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике обсуждался вопрос готовности проведения летней оздоровительной кампании для детей в этом году.

ПЛАНОВАЯ ДАТА - 1 ИЮЛЯ

По словам председателя комитета по социальной политике Анны Апполоновой, на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено средств больше, чем в прошлом .

- Из разных источников бюджета выделено 163,23 миллиона рублей. Это на 70% больше, по сравнению с прошлым годом, - отметила Анна Апполонова. - Более 44 миллионов рублей было направлено на ремонт, благоустройство, а также на обеспечение мест отдыха спортивным оборудованием.

Так, в центре «Бригантина» установили новую спортплощадку, в центре имени Валентины Терешковой заменили кровлю на одном из корпусов, в центре «Юность» установили модульный корпус.

По данным мэрии, почти все лагеря получили положительные заключения от регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

- Мы ставим перед собой задачу обеспечить оздоровлением 98,5% детей в возрасте от 6-ти до 18-ти лет и практически 100% детей, находящихся на различных профилактических учетах и детей-сирот, - заявила руководитель социального блока администрации города. - Плановая дата открытия лагерей - 1 июля. Учреждениям разрешат работать, если позволит эпидемическая обстановка. Все объекты – в стадии ожидания.

Сейчас классные руководители собирают списки тех учеников, чьи родители хотят отдать ребенка в пришкольный лагерь.

А ЧТО С ЛЕТНИМИ ЛАГЕРЯМИ?

По словам заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Васильева, летние оздоровительные лагеря возможно открывать на третьем этапе снятия ограничений.

- Что касается самого открытия лагерей, говорить о календарных датах сейчас никто не возьмется, - заявил Александр Васильев.

Также в Роспотребнадзоре намерены не допускать открытия несанкционированных центров отдыха для детей.

Добавим, ранее в министерстве образования Калининградской области, комментируя режим работы загородных детских центров этим летом, отметили, что по распоряжению Роспотребнадзора, смены закроют от внешних контактов. Вот те базовые правила, на которые будут опираться руководители центров.

- Дети и сотрудники будут заезжать в лагерь и находится там, не покидая место отдыха. Посещение детей родственниками запрещено. Передача посылок из дома также под запретом.

- Каждое утро у всех участников смен будут измерять температуру. Участника смены с признаками простуды до прибытия скорой или родственников изолируют.

ВАЖНО!

- Если хотите узнать стоимость смены, ее сроки, самое продуктивное – связаться с администрацией лагеря и уточнить все интересующие вас моменты. Весь список загородных центров и пришкольных лагерей можно посмотреть ЗДЕСЬ.

- Известно, что уже можно отправлять заявки на получение БЕСПЛАТНОЙ путевки в загородные центры администрации Калининграда. Все детали – ЗДЕСЬ.

В ТЕМУ

Смогут ли подростки этим летом трудоустроиться?

По словам главы горсовета Калининграда Андрея Кропоткина, средства для реализации проекта трудоустройства детей этим летом есть.

- Для нас важно после снятия запретов предложить детям работу. Это станет хорошим подспорьем и для семей, - отметил Андрей Кропоткин. - Предварительно, трудоустроиться детям можно будет после 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация. На эти цели предусмотрено 1 миллионов 890 тысяч рублей.