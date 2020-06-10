2020-06-10T19:42:40+03:00
Общество

В «Храброво» встречали курсантов - участников исторической кругосветки легендарного барка «Седов»

Ребята вышли из Калининграда на борту парусника в начале декабря прошлого года
Ольга Гончарова
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"Седов" должен вернуться в Калининград в конце октября."Седов" должен вернуться в Калининград в конце октября.Фото: Росрыболовство
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Накануне в Калининград из Владивостока прилетели 34 курсанта Балтийской государственной академии и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (КМРК). Они - участники исторической кругосветной экспедиции на легендарном паруснике «Седов». Их встречали в аэропорту "Храброво", как настоящих героев.

- Это долгожданная и радостная встреча! Наши курсанты вышли на борту барка «Седов» 8 декабря 2019 года из Калининграда в составе экспедиций трех парусников Росрыболовства, посвященных 75-летию Победы, а также 200-летию открытия Антарктиды, прошли по маршрутам легендарного плавания Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Первый этап должен был закончится во Владивостоке 21-22 июля, но в связи с пандемией коронавируса планы были несколько изменены. И судно прибыло 3 июня в порт Владивосток вместе с учебно-парусным судном «Паллада», - рассказал «Комсомолке» ректор КГТУ Владимир Волкогон.

Наши ребята пробыли в море почти 6 месяцев, а в целом на борту «Седова» более полугода. Руководители КГТУ, БГА РФ, КМРК поблагодарили курсантов за участие в походе и добросовестное выполнение поручения правительства и государственного задания - исполнения долга памяти героям первой русской антарктической экспедиции нашим, победителям в Великой Отечественной войне.

- Все курсанты выполнили учебную практику, получили первое морское звание, успешно сдали специальные зачеты на первую морскую рабочую профессию. И сегодня мы их встретили и передали из рук в руки родителям и близким. Все здоровы. Экипаж барка «Седов» прибыл стерильным во Владивосток, - отметил Владимир Волкогон.

Барк «Седов» пока находится во Владивостоке. Межрейсовая стоянка будет продолжаться до 27 июня. Далее парусник покинет порт и направится в Петропавловск-Камчатский, куда по планам должен прибыть 11 июля в День рыбака. 15 июля отправится в сторону Калининграда через Карибский бассейн, Атлантику, Канары, Северное и Балтийское море. Ориентировочно в последних числах октября, в планах стоит 29 число, парусник должен пришвартоваться в нашем порту.

- Часть экипажа учебно-плавательного судна попросила замену и они уже прибыли в Калининград. А замена вылетела во Владивосток. Это члены экипажа с барка «Крузенштерн», которые изъявили желание пойти на втором этапе на «Седове». 10 июня они должны прилететь во Владивосток, - сказал ректор КГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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