2020-06-11T11:33:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 11 июня 2020 года: 42 новых случая, два пациента умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 11 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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За сутки в области скончались две заболевшие пациенткиЗа сутки в области скончались две заболевшие пациенткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 11 июня стало известно, что в Калининградской области выявили 42 новых случая коронавируса, накануне оперштаб сообщал о 46-ти случаях заболевания. Всего в регионе зарегистрировано уже 1946 заболевших.

«Среди новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 12 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших», - рассказали «Комсомолке» в областном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

30 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 14 из них диагностирована пневмония, добавили в оперштабе. Среди заболевших трое человек старше 65 лет и четыре ребёнка, в том числе новорожденный.

К сожалению, коронавирус продолжает убивать жителей региона. За сутки в области скончались две заболевшие пациентки.

«Умерли две женщины 91 и 76 лет с пневмониями на фоне тяжелой соматической патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем», - констатировали в оперштабе. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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