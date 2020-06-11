Коронавирус в Калининграде, новости на 11 июня 2020 года: 42 новых случая, два пациента умерли

Утром 11 июня стало известно, что в Калининградской области выявили 42 новых случая коронавируса, накануне оперштаб сообщал о 46-ти случаях заболевания. Всего в регионе зарегистрировано уже 1946 заболевших.

«Среди новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 12 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших», - рассказали «Комсомолке» в областном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

30 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 14 из них диагностирована пневмония, добавили в оперштабе. Среди заболевших трое человек старше 65 лет и четыре ребёнка, в том числе новорожденный.

К сожалению, коронавирус продолжает убивать жителей региона. За сутки в области скончались две заболевшие пациентки.

«Умерли две женщины 91 и 76 лет с пневмониями на фоне тяжелой соматической патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем», - констатировали в оперштабе. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 34.