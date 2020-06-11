Калининградец, играя с детьми, уронил фонарь в парке Зеленоградска. Теперь его ждет штраф

Это случилось еще в марте. В Зеленоградске неизвестный сломал фонарь в сквере королевы Луизы, его искали, чтобы строго наказать. Камеры системы «Безопасный город» засняли, как все было.

На опубликованном ролике видно парня, который бегает с двумя детьми по дорожкам парка. В какой-то момент он на бегу хватается за фонарь, тот мгновенно ломается и заваливается. Парень пытается поставить фонарь на место, но ничего не получается и он кладет его на землю.

Администрация Зеленоградска тут же назвала бегуна вандалом и назначила вознаграждение в 50 тысяч рублей за информацию, «которая поможет найти злоумышленника».

И вот, его нашли.

«Личность гражданина, намеренно или непредумышленно, испортившего фонарь, была установлена сотрудниками полиции в ходе проверки по материалам дела. Им оказался житель Калининграда 1983 г.р. В поиске мужчины помогла бдительная женщина, которая по фото и видеоматериалам опознала человека в сквере Летней библиотеке. Это было подтверждено процессуальной проверкой», - говорится в сообщении на сайте администрации Зеленоградска.

Руководитель управления делами администрации округа Наталья Бачарина уже передала жительнице денежное вознаграждение и поблагодарила за бдительность.

- Денежную премию вам выплачивает общественная организация «За Зеленоградск», которой руководит Виталий Загарин, - сказала Наталья Бачарина.

Калининградцу, повредившему фонарь, администрация округа направила письмо с просьбой в добровольном порядке возместить материальный ущерб, причиненный местному бюджету.

О том, кто поставил такие фонари, сколько они стоили и почему так легко ломаются, в администрации не сказали.

А именно этими вопросами задаются комментаторы в социальных сетях. Вот некоторые реплики из Инстаграма «Комсомольской правды»:

«Что за дурость, парня наказывать? Если бы он специально ломал... А так – человек бежал, задержался руками, а фонарь рухнул. Капец, администрации штраф, за некачественные фонари», - пишет @Irinaskubaeva

«Он его ломом сломал или специально? Просто слегка задел и он свалился. Делать нормально нужно. На его месте можно и в суд подать, что его или детей рядом чуть не прибил этот горе фонарь», - считает @elenalpo

Пользователь @tishkova_g_a соглашается: «Ребят, ну фонари-то, правда, качаются. Зачем на парня вешать. Мы до одного нечаянно дотронулись в Зеленоградске на променаде, он закачался. Дело, скорее, не в парнишке, а в хозяевах парка».

Среди комментаторов нашлись даже те, кто указал на реальную стоимость такого фонаря и отметил, что «это фонари декоративные для палисадника, а не для общественных мест» (@vladislav.kld).

«Вы меня простите....Он специально? Фонарь, который может человек сломать, это что из картона? Делайте лучше, а не г… покупайте!», - считает @lvashka_prostokvashka

@knishevskayatatiana пишет: «А надо наказать того, кто так сделал! Хорошо на детей не рухнуло! А сломал случайно. И без усилий!».

«Вознаграждение они объявили !! За поимку человека, который по неосторожности сломал дешевый декоративный фонарь!! Позорники !! А имя, фамилия и фото этого чиновника можно в студию! Я специально для него доску позора сделаю!», - пишет @ vlad75_kld.

А мы предупреждаем всех калининградцев, которые окажутся в парке Зеленоградска: обходите фонари стороной! За три, за пять метров! Кто знает, может они и от малейшего прикосновения могут повалиться.