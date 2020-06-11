Обварился насмерть: на видео попало, как задержанный вырывает батарею в отделе полиции

История жителя Черняховска Ивана Вшивкова, насмерть обварившегося кипятком в отделе полиции, прогремела на всю страну. Мужчина был задержан в Калининграде в ночь на 20 октября 2019 года, якобы за то, что был нетрезв. Его доставили в полицию, где и произошла трагедия. Задержанный обварился кипятком насмерть. Пока мог кричать, звал на помощь. Но на помощь ему никто не пришел. Иван Вшивков скончался в тот же день в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Кавлининграда Николай Плебух. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

А накануне в сети появился ролик, где видно, как Вшивков ведет диалог с предположительно полицейскими, после чего вырывает с корнем трубу. После этого в камеру начинает хлестать кипяток.

Приводим часть диалога.

- Вы незаконно сюда посадили! - говорит Иван Вшивков.

- Тебя за мелкое хулиганство задержали, - отвечает голос за кадром.

- Я никому ничего не сказал плохого и не сделал, даже матом не ругался.

- Зачем камеру наблюдения сломал, решетку отогнул? Признаешь, что здесь все поломал? Что хочешь сделать? Оторвать эту трубу?

- Хочу оторвать трубу, чтобы вас затопило.

- Руки греешь в данный момент? Ляг спать, проспишься, пойдешь домой.

- Я трезвый, не пьяный Звонок адвокату можно сделать? Дайте телефон.

- Слушай, Валер, завязывай.

- Я не Валера, у вас паспорт мой есть...

После этого задержанный отрывает пластиковую трубу от радиатора отопления. Шум текущей воды. Дверь камеры закрывается на засов...

Иван Вшивков жил в Черняховске, некоторое время играл в местном футбольном клубе.Фото: СОЦСЕТИ

Это видео в сети появилось одновременно с задержанием еще одного экс-полицейского в рамках расследования по делу гибели Ивана Вшивкова. Второй подозреваемый - бывший старший оперативный дежурный по Московскому району Калининграда Александр Иванов. По версии следствия, он, как и начальник смены Плебух, который находится в данный момент под домашним арестом, знал, что в камере Вшивкова сломана батарея и из трубы течет горячая вода. При этом задержанного еще около получаса держали в помещении.

- Следователи проводят с подозреваемым ряд следственных действий, будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения в рамках расследуемого уголовного дела.

11 июня Иванову будет избрана мера пресечения. Не исключено, что суд отправит его под домашний арест.

Кроме того, Следственный комитет внимательно изучит видео, размещенное в сети.

Ситуацию прокомментировал "Комсомолке" адвокат семьи Вшивковых Владислав Филатьев:

- Я видел это видео. Европейский суд по правам человека неоднократно формулировал свою правовую позицию по подобной категории дел, о том, что если лицо находится во власти сотрудников полиции, пребывает в государственном учреждении и погибает, то полиция, как госорган, должна доказать, почему не была спасена его жизнь. Ведь человек находился в зависимом от полицейских положении. Применительно к данному видео, я совершенно не понимаю, почему тут же не были приняты меры, чтобы обезопасить Ивана Вшивкова. Почему его оставили в этой камере и на протяжении длительного времени он там содержался и погиб. Поэтому у нас наоборот возникло много вопросов к сотрудникам полиции. Почему они бездействовали?

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