Жара, гроза и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде на длинных выходных в Калининграде
После нескольких холодных дней в Калининград пришла настоящая летняя жара. Сегодня воздух уже прогрелся до +26 градусов, благодаря чему четверг стал самым жарким днем с начала года. Но завтра будет еще теплее! По прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 12 июня, температура в Калининграде поднимется до +28 градусов. Из-за слабого ветра и высокой влажности ощущаться будет как +29. Как часто бывает в таких случаях, зной сменится грозой: портал gismeteo.ru обещает гром и молнии и сегодня, и завтра. В субботу рассчитывать на жару не стоит. Синоптики ожидают +23..+25 градусов с небольшими дождями. В воскресенье и вовсе серьезно похолодает: небо затянет дождевыми тучами, а термометры покажут всего +18..+19. Атмосферное давление удержится в норме, скорость ветра не превысит 12 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU