Жара, гроза и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде на длинных выходных в Калининграде

«Здесь ты больше торговать не будешь!» Почему калининградский бизнесмен вынужден со скандалом уйти с рынка «Сельма»

Во время пожара в прошлом году Федор Анисим потерял свою палатку. Но проблемы предпринимателя на этом не закончились