«Здесь ты больше торговать не будешь!» Почему калининградский бизнесмен вынужден со скандалом уйти с рынка «Сельма»

5 января 2019 года на рынке «Сельма» в Калининграде произошел большой пожар. В числе уничтоженных огнем торговых павильонов оказались и три палатки, принадлежавшие предпринимателю Федору Анисиму.

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН

- В общей сложности таких же, как я, погорельцев было около 70 человек, - рассказывает он. – Дня через три после пожара мы собрались, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Поскольку были убеждены, что возгорание произошло из-за неправильно установленной электропроводки, а значит, по вине администрации рынка. В общем, человек, наверное, 38, считая меня, решили потребовать возмещения ущерба (товара-то сгорело на миллионы рублей), а в случае отказа направить в суд коллективный иск. Когда в администрации об этом узнали, ее представители прошлись по рынку, поговорили с торговцами. После чего те дружно передумали судиться. Все, кроме меня. Почему я не передумал? Ну, наверное, упрямый такой по жизни…

По данным адвоката Анатолия Ежкова, представляющего интересы бизнесмена, предпринимателям предложили отказаться от намерения судиться в обмен на гарантии предоставления новых торговых помещений, когда рынок будет восстановлен. И в дополнение к договору аренды каждый подписал отказ от каких-либо материальных претензий к администрации рынка «Сельма» в связи с произошедшим пожаром. Федору Анисиму тоже предложили отказаться от судебных тяжб и материальных претензий к администрации рынка «Сельма», но предприниматель не согласился.

«ОТКРОЙТЕ, КОМИССИЯ!»

Как известно, «Сельма» вновь начала функционировать в октябре прошлого года. И все «отказники» получили обещанные места, оставшись на рынке. Арендную плату, правда, повысили – но это приняли молча.

- А ко мне, сразу после того как я подал иск в суд, стали проявлять, скажем так, повышенное внимание, - продолжает Анисим. – В чем оно выражалось? Ну, к примеру, постоянно составляли различные акты – например, о несоблюдении распорядка рабочего дня. В моем магазине он начинался с 9:00, а проверяющие стояли у дверей уже в 8 утра и фиксировали «нарушение». Или акт о том, что продавец без головного убора – а человек приходил в половине девятого и просто не успевал переодеться. Или, что на холодильнике присутствует пыль, хотя сам холодильник находился в защитном коробе. Потом дошло вообще до смешного. Под дверь моего магазина кто-то подложил грязнейший коврик, видимо, взятый с какой-то помойки. Явилась целая комиссия и составила соответствующий акт. Бывало, что представители администрации врывались в магазин и начинали предъявлять претензии по поводу обслуживания покупателей… В общем, принялись выживать с рынка всеми способами. В приватной беседе мне так и заявили: здесь ты больше торговать не будешь. Поэтому даже когда на схеме значились свободные торговые места, для меня их, как бы, не было. Отказывали в аренде под различными предлогами: якобы не заключили или неправильно заключили договор, не заплатил т.н. «входной билет» - это двойная ставка аренды при начале торговой деятельности, ну и тому подобное.

ДОБИЛСЯ КОМПЕНСАЦИИ

Тем временем судебное разбирательство шло своим чередом, ведь иск упрямый коммерсант, не смотря ни на что, так и не отозвал. Остальные торговцы с интересом следили, чем закончится это противостояние. При этом в успех коллеги почти никто не верил. Однако в итоге скептики и пессимисты были жестоко посрамлены.

- Арбитражный суд Калининградской области признал, что на рынке имели место нарушения требований пожарно-технической безопасности, в результате чего загорелась проводка в одной из палаток, что и стало причиной общего пожара, - рассказал адвокат Анатолий Ежков. В итоге исковые требования Федора Анисима удовлетворили в полном объеме. Проигравшая сторона обращалась с апелляционными и кассационными жалобами, дойдя до Верховного суда. Однако на всех уровнях решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным.

Получив компенсацию в размере 1 620 537 рублей и 95 копеек, Анисим решил побороться и за место под солнцем – то бишь, на «Сельме». И вновь обратился с заявлением – теперь уже в Антимонопольную службу. Но региональное управление ФАС посчитало, что в действиях администрации нет нарушения законодательства, поскольку рынок не является монополистом в этой сфере. Мол, если торговец считает, что его права здесь ущемляются, он может перебраться на другой подобный объект. Так что, Анисим сейчас находится в процессе окончательного ухода с «Сельмы» (фактически на рынке он не торгует уже с марта) – с постоянными скандалами и взаимными финансовыми претензиями.

- На Центральном рынке мне тоже не торговать – это понятно, - говорит он. – Что ж, преодолеем и эти трудности. Хотя, конечно, хотелось бы большей справедливости в этой жизни…

P.S.

К сожалению, все наши попытки получить комментарий у администрации рынка «Сельма» пока оказались безрезультатными. Тем не менее, "Комсомолка" по-прежнему готова предоставить такую возможность.