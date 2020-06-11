Дубы обещали не рубить: в Калининграде началась реконструкция улиц Рокоссовского и Соммера

В Калининграде в районе улиц Соммера и Рокоссовского начались работы по подготовке к благоустройству. По плану в районе пересечения улиц появится детская и спортивная площадки, также запланированы прогулочные аллеи, велодорожка, газоны, новые скамейки, урны, фонари и клумбы.

Впрочем, до лавочек и перекладывания плиточки еще далеко. Сейчас занялись коммуникациями – улицы раскопали, перекладывают трубы.

Началось с того, что на углу Соммера, где стояла кофейная палатка в виде огромной чашки, рабочие срубили тополя и кустарник, которые росли над теплотрассой. Жители окрестных домов, понятное дело, заволновались: «Ладно, кусты. Но если начнут рубить дубы и рябину?».

Перекладывать трубы будут в течение 20 дней.Фото: Александр КАТЕРУША

Люди организовали группу активистов и вышли на улицу. Повезло – в тот день на объект приехала комиссия из мэрии. Так что чиновники смогли выслушать жильцов, которые справедливо задавали вопросы и требовали разъяснений.

- В защитную зону теплотрассы попали деревья, которые росли в нарушение нормы. Подрядчик вынужден был вчера четыре дерева спилить, что вызвало негативную реакцию со стороны местных жителей, - сказал «Комсомолке» Юрий Кондратьев, зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда.

Этому дубу подрезали корни.Фото: Александр КАТЕРУША

По его словам, в общей сложности власти выдали порубочные билеты на 11 деревьев. Но обещают все их не реализовывать.

- Никто не имеет задачи уничтожать зеленые насаждения. Наоборот, будут приняты все возможные меры, чтобы максимально их сохранить. Причем с определенным риском на последующее выживание этих деревьев. Ведь если корневая система попадает на теплотрассу… И вообще, дерево не имеет права там расти! Любая аварийная ситуация и будут проблемы. Охранная зона – 3 метра туда, 3 метра сюда. Но мы вынуждены оставлять деревья, растущие с нарушением, чтобы не подогревать этот негатив горожан, - отметил Юрий Кондратьев.

Кое-что уже срубили.Фото: Александр КАТЕРУША

Он также сказал, что в рамках благоустройства аварийные деревья (а на Соммера и Рокоссовского такие есть) будут снесены и замещены компенсационными высадками. Сажать обещают молодые липы и клены.

Важный момент – теплотрасса идет по прежнему направлению и влево-вправо рабочие отступать не могут. Если есть дерево над трубами, то, извините, ничего не поделаешь.

- Это не новое строительство, а ремонт старой трассы 1970 года. 50 лет простояло. А как минимум 30 лет назад она должна была быть переложена, заменена, - сказал Юрий Кондратьев.

Этим кустам не повезло.Фото: Александр КАТЕРУША

Так что получается, жильцам района повезло. Чиновники говорят, что сейчас за перекладку теплотрассы на улицах Соммера и Рокоссовского взялись «только потому что здесь планируется навести красоту». Мол, если бы не было планов на благоустройство территории, в этом году трубами бы никто точно не занялся. И таких проблемных участков со старыми коммуникациями в Калининграде много. Понятное дело, что старые трубы гниют и случаются регулярные прорывы. За ними следует латание дыр, а горожане сидят то без воды, то без тепла.

Местные жители, пообщавшись с представителями городской администрации (а обошлось без криков и нервов), остались, кажется, довольны. Как минимум, они успокоились.

- Нам пообещали, что дубы у танка не тронут. Мы просим сделать участок с дубами быстрее, засыпать скорее, чтобы оголенные корни не высохли. Другие деревья они обещали сохранить. Мы говорим о том, что здесь можно обойтись без вырубки: ювелирно, аккуратно и красиво отработать. Правда, аккуратно не совсем получается. Экскаватор копает и ковшом травмирует, ломает большие ветки, - говорит жительница дома на улице Соммера Наталья Яровая.

Сотрудники«Водоканала» и «Калининградтеплосети» будут работать на Соммера-Рокоссовского ближайшие 20 дней.

- Сюда еще придет «Калининградгазификация» с капитальным ремонтом своей сети. Эта работа начнется с улицы Черняховского и пойдут в сторону Рокоссовского-Соммера, - отметил Юрий Кондратьев.

Местные жители сумели пообщаться с чиновниками - вместе осмотрели деревья.Фото: Александр КАТЕРУША

Параллельно, через 10 дней, появится контракт с основным подрядчиком и он уже приступит к организации работ по благоустройству. Нужно подготовить площадку, согласовать раскопки и т.д.

- В июле у нас на Рокосскового начнутся интенсивные работы в полном объеме по всем направлениям. К осени все закончится, но сетевики завершат гораздо раньше. По контракту у нас стоит ноябрь как окончательный срок завершения работ. Надеемся на взаимопонимание с жильцами и помощь.

Отметим, первоначально работы на пешеходной улице планировали начать в мае.

Ранее председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов говорил, что в этом году будет реализован только первый этап реконструкции: от улицы Черняховского до танка Т-34. Также Купцов упомянул о том, что прийти к общему знаменателю проектировщикам и жителям удалось лишь этой зимой во время общественных обсуждений.