Антон Алиханов сделал важное заявление по поводу ситуации с коронавирусом в Калининграде

Вечером в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов вступил с важным заявлением по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Видео обращения губернатор разместил на своей странице в Инстаграме.

- Я только что поговорил с нашим главным санитарным врачом Еленой Анатольевной Бабурой и решил, что нужно обратиться к вам снова и напомнить несколько важных моментов, - сказал глава области. - К сожалению, в последние дни мы видим новые летальные случаи от коронавируса. В основном, это люди пожилые. Средний возраст умерших 67 лет, но умирают и относительно молодые люди – 35, 38, 50 лет – у которых есть сопутствующие заболевания системы кровообращения, онкология, диабет. И даже если вы просто гипертоник, для вас коронавирус может стать смертельно опасным заболеванием.

Антон Алиханов обратил внимание на то, что "очень многие, в том числе пожилые люди, не соблюдают режим самоизоляции":

- Ходят без особой надобности по непродовольственным магазинам, ездят в общественном транспорте, ездят к друзьям, по каким-то своим личным делам, рискуют своей жизнью и здоровьем. К сожалению, заражаются и, к очень большому сожалению, умирают от коронавируса. При этом обращаются за медицинской помощью на шестой- седьмой-восьмой день, когда изменения в организме уже становятся, к сожалению, необратимыми.

Губернатор отметил, что в последние несколько дней в регионе есть выявленные случаи заболевания среди детей.

- И я прошу вас не думать, что дети – вне опасности, - сказал Антон Алиханов. - К сожалению, состояние некоторых из заболевших детей крайне тяжелое. Это происходит, в том числе, потому, что родители не обращаются за медицинской помощью в первые дни заболевания. У ребенка поднимается температура, она невысокая. Ребенка пытаются лечить, как от обычного гриппа, но дальше температура ползет вверх: 39, 40… Ребенку становится плохо, и только после этого он поступает в больницу. Это недопустимо! Я прошу и еще раз обращаюсь к жителям региона: не занимайтесь самолечением! Если вы чувствуете, что у вас есть признаки ОРВИ, пожалуйста, звоните в «скорую помощь», вызывайте врача. Мы приедем, проведем тест, и, в зависимости от результата и от вашего состояния, поместим вас на лечение в больницу.

Губернатор также рассказал про свою мать, которая в Подмосковье лечит заболевших коронавирусом.

- Из ее опыта бывает так: первое обращение к врачу и первая КТ (компьютерная томография – Ред.) - чистая, с легкими пациента вроде все неплохо, но при этом есть заложенность носа и болит горло. Через два дня - повторный визит: вроде уже и горло не болит, и нос не заложен, и вообще человек чувствует себя не плохо. Делают вторую КТ – уже 80% поражения легких! Вы можете даже не чувствовать того, что происходит с вами в данный конкретный момент времени.

- Пожалуйста, будьте внимательны и не относитесь к своему здоровью пренебрежительно. Это не что-то, чем можно пренебречь. Это ваша жизнь – ценнейший дар, который у вас есть. Берегите себя! - закончил губернатор.