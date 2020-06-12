В двух калининградских семьях пытались самостоятельно лечить детей от коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, из подтвержденных за последние сутки 38 случаев заболевания 13 выявлены активно без клинических проявлений, по результатам лабораторных исследований. Установлено, что контакты заболевших с инфицированными происходили преимущественно в семье и по месту работы. У 25 человек вирус выявлен при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 9 из этих пациентов была диагностирована пневмония

Среди заболевших 5 детей, в том числе один воспитанник детского сада в Калининграде. Меры уже приняты: дежурная группа дошкольного учреждения закрыта, а находившиеся в контакте с заболевшим ребенком 18 его сверстников и взрослых из персонала детсада взяты под медицинское наблюдение. Все они будут обследованы в установленном порядке.

Коронавирусная инфекция подтверждена у двоих детей возрастом до года. Это произошло после того как родители обратились за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру, рвоту у малышей. При этом, как стало известно, папы и мамы перед этим несколько дней сами пытались выступить в роли врачей, сбивая температуру у своих чад.

Двое из заболевших прибыли из других субъектов РФ - Кабардино-Балкарии и Нижнего Новгорода. Еще трое были выявлены активно при обследовании в обсерваторах.

По состоянию на 12 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 67 489 человек, из них выявлено 1 984 случая заражения (976 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 844 человека, в том числе 100 в условиях обсерватора.