2020-06-12T15:31:40+03:00
Общество

Накануне Дня России под Калининградом нашли сразу три янтарных самородка

Общий вес поднятых из Приморского карьера трех уникальных камней превышает 3,5 килограмма
Игорь ОРЕХОВ
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Самый крупный камень из трех получил название "Россиянин-2020".Самый крупный камень из трех получил название "Россиянин-2020".Фото: предоставлено янтарным комбинатом
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Своеобразный подарок ко Дню России преподнесли работники Калининградского янтарного комбината. В минувший четверг, 11 июня в Приморском карьере добыли сразу три крупных самородка.

- Примечательно, что все уникальные камни были обнаружены с небольшой разницей во времени под конец рабочей смены, - отметили в пресс-службе предприятия. – Столь массовой находки в более чем 70-летней истории комбината еще не было. В честь национального праздника эта янтарная тройка получила символичные названия.

Итак, самый крупный из камней - весом 1320 граммов – будет носить имя «Россиянин-2020». Самородок имеет практически овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй, чуть поменьше, весом 1240 граммов, назвали, соответственно, «Россиянка-2020». У него (или, все-таки, у нее?) почти ровные грани, а сам камень имеет кубическую форму. Наконец, третий самородок - ромбовидной формы с ребристой поверхностью – весом ровно килограмм стал «Янтарёнком» в этой дружной семье.

С начала сезона добычи, стартовавшего 18 мая, было обнаружено уже четыре уникальных образчика окаменевшей доисторической смолы. Как известно, первый самородок нашли 26 мая. Вес у него оказался воистину рекордным - 2480 граммов! Ну а рисунок на поверхности в виде короны в совокупности с первым фактом предопределил выбор названия - «Победитель». Тем самым представители комбината выразили уверенность в успешном исходе борьбы с пандемией коронавируса.

СПРАВКА «КП»

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. Они встречаются достаточно редко. Три года подряд Янтарному комбинату удавалось поддерживать высокий уровень добычи уникальных камней. Так, в 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 столь крупных экземпляров янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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