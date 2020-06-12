2020-06-12T14:14:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Победить коронавирус калининградцам поможет летнее солнце?

Главный эпидемиолог России считает, что ультрафиолет губительно воздействует на возбудители COVID-19
Игорь ОРЕХОВ
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С наступлением солнечных дней калининградцы массово рванули на пляжи.С наступлением солнечных дней калининградцы массово рванули на пляжи.Фото: Ольга Гончарова
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Яркий солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет. А значит, считает главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, негативно влияет на вирусы, в том числе и на печально знаменитый COVID-19. Возбудитель коронавируса просто погибает под воздействием ультрафиолета. Неспроста же на этом принципе основано действия приборов по дезинфекции воздуха.

В интервью «Парламентской газете» специалист оговорился, что течение опасного заболевания зависит от многих факторов – например, от дозы возбудителя и общей сопротивляемости организма. Поэтому вовсе не обязательно, что передача возбудителя летом замедлится. Но вот его активность почти наверняка снизится, причем заметно. По мнению Брико, наша страна уже прошла максимальный уровень заболеваемости и наблюдается постепенное снижение числа заражений. Главный эпидемиолог выразил уверенность, что к концу июня ситуация с коронавирусом улучшится еще более заметно.

Конечно, на основании всего пары-тройки солнечных дней определенные выводы делать не стоит, но с установлением в Калининградской области по-настоящему летней погоды число выявленных случаев заражения коронавирусом стабилизировалось. Так, 10 июня их было зафиксировано 46, 11 июня – 42, а сегодня, 12 июня – 38. Эти данные немного обнадеживают, хотя и власти, и представители Роспотребнадзора, и медики призывают не расслабляться.

Увы, но синоптики обещают нам следующую неделю хотя и теплой, но дождливой. Поэтому, дорогие калининградцы и гости региона, лучше по-прежнему не пренебрегать хотя бы элементарными мерами предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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