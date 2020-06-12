2020-06-13T00:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 июня 2020: ситуация управляемая, но расслабляться рано

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 13 июня 2020 года
Кирилл Алексеев
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Масочный режим сохраняется во всей стране.Масочный режим сохраняется во всей стране.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 13 июня 2020 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" обрисовал ситуацию с распространением коронавируса в нашей стране. По словам министра, ситуация управляемая, однако населению необходимо внимательно прислушиваться к рекомендациям медицинских работников, оперативных штабов в регионах.

- Важно, чтобы население прислушивалось к этим рекомендациям. Слышать в этот момент - это вопрос безопасности каждого, - подчеркнул министр, отметив также, что масочный режим в регионах по-прежнему должен сохраняться.

За день до этого к населению Калининградской области обратился губернатор Антон Алиханов, который также обратил внимание на то, что расслабляться еще рано.

- Очень многие, в том числе пожилые люди, не соблюдают режим самоизоляции. Ходят без особой надобности по непродовольственным магазинам, ездят в общественном транспорте, ездят к друзьям, по каким-то своим личным делам, рискуют своей жизнью и здоровьем. К сожалению, заражаются и, к очень большому сожалению, умирают от коронавируса, - сказал Алиханов.

Напомним, за последние сутки в области подтверждено 38 случаев коронавирусной инфекции. Всего нарастающим итогом обследовано 67 489 человек, из них выявлено 1984 случая заражения (976 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4844 человека, в том числе 100 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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