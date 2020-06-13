Огромный кит долго смотрел на «Крузенштерн», пытаясь понять, что это

С ПОПРАВКОЙ НА КОРНАВИРУС

Пандемия коронавируса заставила экипаж легендарного барка изменить маршрут и вернулся в Калининград 3 июня, а не 3 сентября, как планировалось изначально. По той же причине запретили заходить в порты, а ведь должны были посетить Севастополь, Сочи, Тунис, Бордо, Брест, Росток, Амстердам... Морские фестивали и праздники с участием парусника там отменили все из-за того же COVID-19.

В итоге «Крузенштерн» успел посетить Санта-Крус на Тенерифе (Канарские острова), бразильский Рио-де-Жанейро, уругвайский Монтевидео, Огненную Землю, город «на краю света» – Ушуайю и Буэнос-Айрес в Аргентине.

- Получилось, что из Буэнос-Айреса мы вышли 4 марта, а на берег сошли только 3 июня, – рассказывает капитан барка Михаил Еремченко. - Практически 90 дней мы находились на самоизоляции. От судовладельца постоянно получали информацию, мониторили обстановку в мире. Отслеживали Италию и Испанию, которые уже «полыхали». У нас был технический заход в Лас-Пальмас на дозаправку топливом и получение продуктов питания. Испанцы все провели организованно, дистанционно, бесконтактно. Мы даже трап не спускали. Все что получали, дезинфицировали и только потом поднимали на борт. Позже точно так же заходили в Новороссийск.

- Несколько месяцев были без суши, хотелось элементарного: погулять, сходить в магазин, купить шоколадку, одним словом, привычной жизни. Но потом пришло понимание, что надо приспосабливаться к жизни на судне, - вспоминает курсант Павел Ткачев из Астрахани.

Загвоздка была и в том, что в Новороссийске по плану завершалась первая часть экспедиции и там же должны были сменить курсантов. Постоянный экипаж был настроен на 9-месячный поход, а курсанты – на 5-месячный. Но из-за коронавируса решено было направиться в Калининград, и в итоге все пробыли в экспедиции полгода.

Капитан барка Михаил Еремченко.Фото: пресс-служба БГА РФ

ОТЦОМ СТАЛ В МОРЕ

Вдали от дома молодые парни-курсанты скучали по родителям и невестам, своим семьям. С нетерпением ждали новостей от них, радовались каждой возможности в порту поймать интернет и написать или прочитать письмо. Случались и приятные неожиданности. Например, пока курсант Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа из Астрахани Николай Васильев был в плавании, он успел стать отцом.

О прибавлении в семье написала в соцсетях БГА сестра Николая. Вскоре новость узнал и весь экипаж «Крузенштерна».

- 13 марта я работал на мачте, и вдруг по громкой связи объявили, что у меня родилась дочь! Сказали, вес 4 килограмма 400 граммов. Я был ошеломлен, - вспоминает Николай. - Все, кто мог, высыпали на палубу, заставили меня спуститься, жали руки, поздравляли, обнимали. Потом пригласили на мостик, поздравили, разрешили позвонить домой. Я поговорил с женой Машей, попросил поцеловать от меня нашу Алису. Мне кажется, в тот день я моментально повзрослел. Стал больше ценить друзей и добрые отношения, некоторых людей «отпустил».

В честь этого радостного события курсантов построили на палубе, зачитали поздравительную телеграмму с берега. Николай был счастлив. В качестве подарка ему испекли торт.

ПРАВНУК ГЕРОЯ

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на «Крузенштерне» проходили тематические вечера. На борту имелась даже копия Знамени Победы, которое участвовало во всех мероприятиях. В Буэнос-Айресе судно посетили ветераны Великой Отечественной войны. Сам праздник отметили торжественным построением на палубе, когда барк находился в Средиземном море. Проводили вечера мужества, на воду возлагали венки.

В числе других практику на «Крузенштерне» проходил калининградец Артем Соммер, правнук генерал-майора танковых войск, Героя Советского Союза Андрея Соммера, штурмовавшего Кёнигсберг.Фото: пресс-служба БГА РФ

Интересно, что в числе других практику на «Крузенштерне» проходил калининградец Артем Соммер, правнук генерал-майора танковых войск, Героя Советского Союза Андрея Соммера, штурмовавшего Кёнигсберг. С собой в плавание Артем взял материалы из семейного архива, на вечере памяти рассказал про своего прадеда. Особенно ребятам запомнилась история о том, как тот обхитрил немцев. В январе 1945 года полковник Соммер, проявив смекалку, заговорил с немецкой охраной у моста в Талпакене, представившись генералом танковых войск Соммером. Это позволило в короткий срок сломить сопротивление и перерезать железнодорожную линию и шоссе Тильзит-Кёнигсберг.

ВОСЕМЬ АВРАЛОВ ЗА СУТКИ

Одной из «фишек» экспедиции стала встреча в Южной Атлантике трех учебных парусников Росрыболовства. «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» участвовали в парусной регате в честь 200-летия открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым. Под парусами им предстояло преодолеть 200 миль. В южной части Атлантического океана практически всегда ветер и сильное волнение. Гонке, которая проходила с 19 по 20 февраля, предшествовал длительный процесс постановки парусов на всех мачтах. Дальше – только вперед!

- К ночи ветер усилился до 20 метров в секунду, к утру было уже 25-27 метров в секунду. Волнение в Атлантике не чета балтийскому: волны высокие и широкие, амплитудой около 100 метров, высота их достигала 20 метров, - рассказывает капитан барка. – По ходу гонки было 8 парусных авралов за сутки.

Дело в том, что при сильном ветре нужно убирать верхние паруса, чтобы их не порвать и не сломать мачты. Главный аврал пришелся на период с 3 до 4 часов ночи. На мачты допустили только профессионалов - палубную команду. Курсанты же внизу убирали паруса в гармошку. Капитан не спал сутки. Говорит, что гонка для него – очень интересный момент, каждый час нужно следить за положением других парусников и тактикой их капитанов. Своеобразные морские шахматы. Скорость судна достигала 15 узлов (для сравнения – машина разгоняет «Крузенштерн», максимум, до 10 узлов). Благодаря общему профессионализму и слаженной работе, «Крузенштерн» победил. Вторым пришел барк «Седов», третьим – фрегат «Паллада», который за время гонки порвал 8 парусов.

ОТ ПИНГВИНОВ ДО ДЕЛЬФИНОВ

Не обошлось и без встреч со всевозможными морскими обитателями. Участники экспедиции видели дельфинов, китов, касаток, акул, даже пингвинов. С последними повстречались на Огненной Земле. Это архипелаг между Атлантическим и Тихим океанами на краю Южной Америки.

- Там два расположенных рядом небольших острова: на одном живут пингвины, а на другом – чайки, и друг друга не тревожат, - рассказывает капитан парусника.

Моряки увидели удивительной красоты пролив Бигл. Богатый разнообразный животный мир, много птиц. Колорит добавляли горы со снежными шапками. Суровая, но очень красивая природа.

По словам капитана Михаила Новикова, живности они наблюдали даже больше, чем во время предыдущих экспедиций. Говорит, что киты теперь заходят даже в Северное море, чего раньше не было:

- Дельфинов тоже стало больше, доходят аж до Балтики. Касаток ожидали увидеть в холодных водах, а увидели практически на экваторе. В районе Канарских островов встречалось много мигрировавших черепах. Все эти морские жители не боялись нас. Мы под парусами, двигатель остановлен, шумов нет. Киту непонятно, что это движется – ему же видна только подводная часть. И он выныривает, глазом своим на нас смотрит, воздух выпускает и подныривает под нас!