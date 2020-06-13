Перевалили за 2000: За сутки в Калининградской области выявили 43 новых случая COVID-19
Это на 5 человек больше, чем накануне
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущими сутками,инфицированных стало больше на 5 человек. Выписали из больниц всего трех выздоровевших пациентов.
Вот как менялась динамика по новых случаям заражения на этой неделе:
Понедельник, 8 июня - 37
Вторник,9 июня - 45
Среда, 10 июня - 46
Четверг, 11 июня - 42
Пятница, 12 июня - 38
Суббота, 13 июня - 43
Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 2027 случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU