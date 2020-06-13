Перевалили за 2000: За сутки в Калининградской области выявили 43 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущими сутками,инфицированных стало больше на 5 человек. Выписали из больниц всего трех выздоровевших пациентов.

Вот как менялась динамика по новых случаям заражения на этой неделе:

Понедельник, 8 июня - 37

Вторник,9 июня - 45

Среда, 10 июня - 46

Четверг, 11 июня - 42

Пятница, 12 июня - 38

Суббота, 13 июня - 43

Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 2027 случаев заражения.