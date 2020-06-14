За сутки в Калининградской области коронавирусом заболели 45 человек, выздоровели пятеро

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области остается стабильной. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования (вчера было 43), из больницы было выписано 5 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В целом по России выявили 8835 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее их число - в Москве (1477), Московской области (717) и Санкт-Петербурге (256).

- Всего в стране нарастающим итогом выявлено 528 964 заболевших в 85 регионах, - добавили в оперативном штабе.

Кроме того, за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. Всего с начало пандемии от коронавируса умерли 6948 человек.