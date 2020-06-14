2020-06-14T11:06:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Привез заразу из Литвы: оперштаб раскрыл детали по новым случаям коронавируса в Калининграде

Бессимптомных носителей COVID-19 становится все меньше
Кирилл Алексеев
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За сутки в Калининградской области - 45 новых случаев коронавирусной инфекции.За сутки в Калининградской области - 45 новых случаев коронавирусной инфекции.Фото: пресс-служба Балтфлота
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У подавляющего числа новых заболевших коронавирусом в Калининградской области болезнь имеет клинические проявления. По данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, таких - 37 из 45, причем у 15 человек диагностирована пневмония. В остальных случаев у пациентов наблюдаются преимущественно симптомы ОРВИ.

- Один из заболевших прибыл нам в область из Литвы, - добавили в оперштабе.

Количество бессимптомных носителей - всего 8. Все они подхватили COVID-19 либо в домашнем кругу, либо на работе. Обращает на себя внимание, что доля "бессимптомников" падает уже не первую неделю подряд. Было время, когда их количество доходило чуть ли не до половины всех выявленных за сутки случаев.

- По данным на 14 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 69 844 человека, из них выявлено 2072 случая заражения (984 человека выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 878 человек, в том числе 144 в условиях обсерватора, - отметили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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