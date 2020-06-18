Коронавирус в Калининграде, новости на 18 июня 2020 года: 34 новых случая, четверо заболевших – школьники

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области выявлено 2195 случаев заболевания с начала наблюдения.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции шесть выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.

Среди заболевших - четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками.

Количество летальных увеличилось до 36. Как сообщили в оперштабе, умер 78-летний мужчина, у которого была тяжёлая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. При этом за сутки из больниц выписали 44 человека, которые вылечились от коронавируса. Всего в регионе выздоровели 1127 человек.

По данным оперштаба, сейчас в Калининградской области под медицинским наблюдением остаются 4813 человек, в том числе, 109 человек в условиях обсерватора.