2020-06-18T12:03:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 18 июня 2020 года: 34 новых случая, четверо заболевших – школьники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 18 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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Среди заболевших - четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками.Среди заболевших - четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области выявлено 2195 случаев заболевания с начала наблюдения.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции шесть выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония», - рассказали в оперштабе.

Среди заболевших - четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками.

Количество летальных увеличилось до 36. Как сообщили в оперштабе, умер 78-летний мужчина, у которого была тяжёлая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. При этом за сутки из больниц выписали 44 человека, которые вылечились от коронавируса. Всего в регионе выздоровели 1127 человек.

По данным оперштаба, сейчас в Калининградской области под медицинским наблюдением остаются 4813 человек, в том числе, 109 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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