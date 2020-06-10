2020-06-10T13:58:38+03:00
Общество

Когда калининградцы смогут поехать в Польшу и Литву

Внутренние границы Евросоюза должны открыться уже 30 июня
Александр КАТЕРУША
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Сейчас выезд за границу разрешен только тем категориям граждан, которым «действительно необходимо перемещаться и переезжать, конечно, при соблюдении всех мер безопасности».Сейчас выезд за границу разрешен только тем категориям граждан, которым «действительно необходимо перемещаться и переезжать, конечно, при соблюдении всех мер безопасности».Фото: Александр КАТЕРУША
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Граница Польши и стран Балтии будет открыта для свободного передвижения граждан 12 июня. Об этом сообщило информационное агентство BNS со ссылкой на премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. В этот день планируется встреча с премьером Польши Матеушем Моравецким у государственной границы.

Глава ведомства отметил, что внутренние границы между странами открываются, и страны Балтии являются тому примером.

Ранее Еврокомиссия призывала все страны Евросоюза считать 30 июня ориентировочной датой открытия границ.

Но когда откроются границы Калининградской области с Польшей и Литвой – не понятно.

- Границы Калининградской области – это границы Российской Федерации. Поэтому это, скорее всего, будет общее решение для всей Российской Федерации, а не частное по какому-то субъекту. Конечно, ориентироваться будут на общие показатели, на позицию Роспотребнадзора, – сообщила «Комсомолке» Алла Иванова, министр-руководитель агентства по международным делам правительства Калининградской области. - Калининградцы смогут отправиться за границу тогда, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. В любом случае решение об открытии границ зависит от эпидобстановки внутри страны.

Алла Иванова отметила, что сейчас действуют исключения для тех категорий граждан, которым «действительно необходимо перемещаться и переезжать, конечно, при соблюдении всех мер безопасности».

- Это категории граждан, по которым постепенно вносились изменения в распоряжения правительства, ограничивающие движение на пунктах пропуска, и которым разрешали заниматься трудовой деятельностью, как, например, водителям-транспортникам, экипажам морских судов, которым разрешили меняться и двигаться через границы. Тут же – спортсмены по спискам министерства спорта, разовые выезды на учебу и по трудовым договорам. Экономическая ситуация учитывается, при принятии таких решений, - отметила Алла Иванова - Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация нормализовалась и мы вернулись в прежние времена, когда можно путешествовать тогда, когда тебе захочется, когда тебе это подходит, когда есть такая возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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