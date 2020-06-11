2020-06-11T23:31:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 15 июня

Региональное правительство внесло очередные поправки в постановление, регламентирующее жизнедеятельность во время коронавируса
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Масочный режим в области сохраняется.Масочный режим в области сохраняется.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг вечером правительство Калининградской области внесло изменения в постановление № 134 от 16 марта 2020 года, регулирующее порядок жизнедеятельности по время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства, согласно поправкам, до особого распоряжения продлевается запрет на проведение в области спортивных, культурных, развлекательных, деловых, публичных и прочих массовых мероприятий.

Также, как минимум, до 1 июля государственные детские сады региона будут работать в режиме дежурных групп, а частным детсадам разрешили открыться. При этом группы по присмотру и уходу функционировать не могут. И, разумеется работа детсадов возможна лишь при соблюдении строгих санитарных требований.

Кроме того, как отметили в правительстве, в Калининградской области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан, прилетевших в Калининградскую область из других субъектов, жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Масочный режим сохраняется - надевать маску необходимо в общественном транспорте и находясь в любом общественном пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антон Алиханов сделал важное заявление по поводу ситуации с коронавирусом в Калининграде

Вечером в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов вступил с важным заявлением по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Видео обращения губернатор разместил на своей странице в Инстаграме (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Второго экс-полицейского, обвиняемого по делу Ивана Вшивкова, отправили под домашний арест
Эксперты назвали распространенные фейки о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
С начала года клиенты Tele2 стали использовать онлайн-обращения в три раза чаще
Калининградец зарезал гостя, приревновав к своей сожительнице
В Балтийске в акватории залива обнаружили пятно нефтеродуктов
Около стадиона «Калининград» планируют организовать спортивный парк
Калининградец крал деньги у бабушки и делал ставки на спорт
В Калининграде 150 человек приняли участие в донорском марафоне
Авиакомпания «РусЛайн» начинает прямые рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков и Воронеж
В Калининграде почти 4,7 тыс человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость