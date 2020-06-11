Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 15 июня

В четверг вечером правительство Калининградской области внесло изменения в постановление № 134 от 16 марта 2020 года, регулирующее порядок жизнедеятельности по время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства, согласно поправкам, до особого распоряжения продлевается запрет на проведение в области спортивных, культурных, развлекательных, деловых, публичных и прочих массовых мероприятий.

Также, как минимум, до 1 июля государственные детские сады региона будут работать в режиме дежурных групп, а частным детсадам разрешили открыться. При этом группы по присмотру и уходу функционировать не могут. И, разумеется работа детсадов возможна лишь при соблюдении строгих санитарных требований.

Кроме того, как отметили в правительстве, в Калининградской области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан, прилетевших в Калининградскую область из других субъектов, жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Масочный режим сохраняется - надевать маску необходимо в общественном транспорте и находясь в любом общественном пространстве.

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