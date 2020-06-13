Адвокат потерпевшей по «делу врачей»: Считаю, что Рошалю негоже расклеивать ярлыки следователям

За минувшие сутки калининградское «дело врачей» прогремело на всю страну дважды. Вчера во время церемонии награждения Героев Труда глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратил внимание президента России Владимира Путина на суд над врачами в Калининграде, заявив, что «двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года». А сегодня стала известна реакция председателя Следственного комитета России Александра Бастыркина. Он поручил сотрудникам центрального аппарата изучить обстоятельства, установленные в ходе уголовного дела, «не вмешиваясь в компетенцию суда».

Последние заявления прокомментировала адвокат потерпевшей стороны (женщины, потерявшей ребенка 6 ноября 2018 года в роддоме № 4 Калининграда) Лариса Гусева.

- Считаю, что такому известному человеку и врачу как Леониду Рошалю негоже расклеивать ярлыки следователям и правоохранительной системе до решения суда, - не скрывала возмущения адвокат - У нас правовое государство, и есть понятие – «судебная власть». Судебные слушания только начались. Точнее – еще не начались, сейчас идет отбор присяжных. А суд присяжных – это как раз представители общественности, которые выслушают доводы и обвинения, и защиты, в результате скажут свое слово: кто прав, кто виноват. На мой взгляд, Леонид Рошаль точно также, как и адвокаты обвиняемых врачей, пытается оказывать давление на присяжных.

- Леонид Рошаль не первый раз проводит параллель меду калининградским «делом врачей» и делом врачей 1953 года, когда обвиняли группу докторов в смерти советских лидеров. Если вспомнить историю почти 70-летней давности, тогда дело до суда не дошло. На ваш взгляд, возможен такой сценарий, что и в нынешнем деле может быть поставлена точка до суда?

- Если такое случится, буду обращаться в Европейский суд по правам человека. У моего доверителя есть право обратиться в суд для того, чтобы разобраться в причине смерти единственного ребенка…

Еще позволю себе одно замечание. Вот Леонид Рошаль вспоминает дело врачей 1953 года. Мне кажется, в этой связи его позиция весьма противоречива. С одной стороны, он авторитетный общественный деятель, поддерживает принятие поправок в Конституцию, а с другой стороны, обращается к истории 1953 года. Что же получается? Правоохранительная система современной России – сама по себе, что ли? Если с помощью таких инструментов человек заступается за врачей, если видит в этом деле следы прошлого, он ведь идеологически должен быть на стороне оппозиции. Еще вопрос. Почему Рошаль именно сейчас, на этапе отбора присяжных, обращается к президенту Владимиру Путину?

Давление оказывается колоссальное не только на присяжных, но и на потерпевшую. Не понимаю, что мешает обеим сторонам спокойно войти в суд и в установленном законом порядке разобраться во всех вопросах.

- Адвокат обвиняемой Елены Белой Тимур Маршани в телеграм-канале также отреагировал на последние заявления. Написал, в частности, что «позиция обвинения несколько раз претерпевала изменения». А так же выразил уверенность в том, что «следственные органы смогут сами разобраться с теми, кто препятствовал объективному рассмотрению дела»…

- Честное слово, не представляю, кто может препятствовать сотрудникам Следственного комитета России выполнять свои служебные обязанности. И по поводу «изменения позиции обвинения». Мы все прекрасно знаем, как проводится доследственная проверка. У следователей несколько версий, они отрабатываются. Какая-то версия не подтверждается, отметается. Работают со следующей версией… Позиция обвинения никак не менялась. А вот обвиняемые показания, правда, меняли. И ведь в суде им предстоит давать пояснения, почему сначала говорили так, а потом – по-другому.

- Как вы относитесь к мнению врачей и общественников, что подобные дела должны рассматриваться все же не следователями, а экспертами высшего класса из медицинского сообщества?

- Преступлениями должны заниматься правоохранители, а врачи – лечить. Это мое мнение. И потом. Неужели тот факт, что экспертизу в этом деле проводили врачи высочайшего экспертного класса, никого не может примирить, удовлетворить? Он разве не является специалистом высокого экспертного класса? По-моему, вполне! Так что, давайте, не будем заниматься манипуляциями, а спокойно разбираться в суде в причинах смерти малыша.

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«Страшно представить, как выглядело бы это дело без участия Рошаля»

Адвокат обвиняемой Елены Белой (бывшей и.о. главврача роддома №4 Калининграда) Тимур Маршани прокомментировал последние события в своем Телеграм-канале.

- Страшно даже представить, как выглядело бы «новое дело врачей» без участия Леонида Рошаля - человека с огромным сердцем, - написал Маршани. - Мы также хотим выразить признательность Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, всему медицинскому сообществу, поблагодарить тысячи журналистов, блогеров, просто неравнодушных людей, которые освещают этот вопрос.

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