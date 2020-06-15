Много дождей, максимум +25: синоптики рассказали о погоде на неделю в Калининграде
После четырех дней подряд, когда температура неизменно поднималась выше +20 градусов, сегодня Калининград ждет небольшое похолодание. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник воздух в нашем городе прогреется до +18. Со вторника температура снова пойдет в рост и начнет прибавлять практически каждый день: завтра будет +20..+21, в четверг – термометр покажет +22, в пятницу +23..+24. Теплыми будут и выходные: прогнозируются +24..+25 градусов. После дождливого понедельника осадки на пару дней должны прекратиться, но потом нас ожидают несколько мокрых дней подряд. По оценкам Гидрометцентра России, вероятность выпадения осадков в период с четверга по воскресенье включительно оценивается в среднем в 70%. Атмосферное давление в течение недели останется стабильным, но немного ниже нормы – в районе 755-758 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра не должна превысить 10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU