2020-06-15T12:07:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 15 июня 2020 года: 40 новых случаев и двое выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 15 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области по состоянию на 15 июня подтверждено 2112 случаев заболевания.

«32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 12 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного пациента тяжелая форма», - сообщили в оперштабе.

Еще восемь случаев коронавируса выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

В оперштабе отметили, что за сутки выздоровели два пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, число выздоровевших в области составляет 986 человек.

«Выписана из больницы и министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова, у которой был диагностирован коронавирус. После недельного карантина дома приступит к исполнению своих обязанностей», - сообщили в оперштабе.

Сейчас в Калининградской области под медицинским наблюдением находятся 4 863 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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